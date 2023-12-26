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İşgalci orduya büyük pusu... 8 İsrail askeri öldürüldü
26 Aralık 2023 Salı 20:17:00 - Güncelleme:26 Aralık 2023 Salı 20:17:00

İşgalci orduya büyük pusu... 8 İsrail askeri öldürüldü

Kaynak: AA

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Kassam Tugayları, Gazze'de 8 işgalci İsrail askerini pusuya düşürerek öldürdüğünü duyurdu.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde 8 İsrail askerinin bulunduğu bir tünelin, girişine döşenen mayınlarla patlatıldığını duyurdu.

Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin orta kesiminde yer alan El-Bureyc Mülteci Kampı'nın doğusunda, 8 İsrail askerinin, daha önce mayın döşenen bir tünelin içine çekildiği ve ardından tünelin girişinin patlatıldığı kaydedildi.

Söz konusu askerlerin bir kısmının öldüğü bir kısmının da yaralandığı ifade edilen açıklamada, yine aynı bölgede 2 İsrail "Merkava" tankının "Yasin 105" tanksavar roketiyle hedef alındığı ve tankların alev alarak yandığı kaydedildi.

İsrail'den ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Etiketler : HAMAS İSRAİL GAZZE
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