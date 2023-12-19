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19 Aralık 2023 Salı 02:37:00 - Güncelleme:19 Aralık 2023 Salı 02:37:00

İşgalci İsrail'in saldırılarında yaralanan 53 Filistinli Tunus'a getirildi

Kaynak: AA

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında yaralanan 53 kişi, tedavi edilmek üzere Tunus'a getirildi.

Tunus Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesabından Gazze Şeridi'nden gelen yaralılara ilişkin görüntü paylaşıldı.

Mısır'ın El-Ariş Havaalanı'ndan Tunus Havayollarına ait uçakla başkent Tunus'a getirilen 53 yaralı ile refakatçilerini, Kartaca Havalimanı'nda Sağlık Bakanı Tunus Ali el-Murabıt, Cumhurbaşkanı Kays Said'in danışmanı Mustafa el-Fercani ve Filistin'in Tunus Büyükelçisi Hail el-Fehhum karşıladı.

Gazze Şeridi'nden Tunus'a yaralı taşıyan ikinci uçağın Kartaca Havaalanı'na ulaştığını belirten Sağlık Bakanı Murabıt, "İşgalcilerin Gazze Şeridi'ne saldırılarında yaralanan 1'i Tunuslu 52'si Filistinli olmak üzere 53 yaralı ve beraberindeki refakatçileri, Tunus'tan gönderdiğimiz sivil uçakla getirildi. Yaralıların tedavileri için başkent Tunus'taki çeşitli hastanelere sevkleri gerçekleştirilecek." ifadelerini kullandı.

Yaralı Filistinlilerin Tunus'ta tedavi edilmesinin Tunus'un Filistin ile dayanışmasının önemli bir göstergesi olduğunu vurgulayan Murabıt, özel hastanelerde tedavi görecek yaralılar için hastanelerin gönüllü olarak hizmet vereceklerini ve tedavi için herhangi bir ücret ödenmeyeceğini belirtti.

Murabıt, daha fazla yaralı Filistinlinin Tunus'a getirilmesi için Mısırlı yetkililer ile iletişim halinde olduklarını aktardı.

Tunus, İsrail saldırılarında yaralanan Filistinlilerden oluşan ilk yaralı grubunu 4 Aralık'ta getirmişti. Mısır'ın El-Ariş Havaalanı'ndan Tunus Hava Kuvvetlerine ait askeri uçaklarla başkent Tunus'a getirilen 29 yaralı ile 10 refakatçiyi, Kartaca Havalimanı'nda Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in danışmanı Mustafa el-Fercani karşılamıştı.

Etiketler : Gazze tedavi İsrail saldırı Tunus yardım
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