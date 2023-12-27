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İşgalci İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şehit sayısı 21 bini geçti
27 Aralık 2023 Çarşamba 17:58:00 - Güncelleme:27 Aralık 2023 Çarşamba 17:58:00

İşgalci İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şehit sayısı 21 bini geçti

Kaynak: AA

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İsrail, 82 gündür Gazze Şeridi'ndeki katliamlarını sürdürüyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının son 24 saatte 195 artarak 21 bin 110'a çıktığını duyurdu.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları 82 gündür devam ediyor.

Kudra, İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 195 Filistinliyi daha öldürdüğünü belirtti. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 21 bin 110'a yükseldiğini, yaralı sayısının da 55 bin 243'e çıktığını kaydetti.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

17:30 İsrail, Gazze'de Filistin Kızılayına ait hastanenin yakınına hava saldırısı düzenledi: 18 ölü

15:20 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının son 24 saatte 195 artarak 21 bin 110'a çıktığını duyurdu.

15:14 Hamas, İran Devrim Muhafızları Ordusu sözcüsünün, "7 Ekim'deki Aksa Tufanı'nın İranlı general Kasım Süleymani suikastının intikamlarından biri olduğu" yönündeki açıklamasını reddetti

15:02 İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nin orta ve güney kesimlerinde, iletişim hizmetinin kademeli olarak yeniden başladığı bildirildi.

14:11 Mısır'ın 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırıları altında bulunan Gazze Şeridi'nde ateşkes için bir "ön teklif" hazırladığı belirtildi.

13:39 İsrailli emekli Tümgeneral Yitzhak Brik, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları saflarından gerçekleşen ölümlerle ilgili "yanlış" rakamlar verdiğini söyledi.

13:00 İran Devrim Muhafızları Danışmanı ve eski Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi, ülkesinin Gazze savaşına müdahil olmasına ihtiyaç olmadığını söyledi.

12:05 İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında Lübnanlı 2 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

11:53 İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Said İrevani, Devrim Muhafızları Ordusu'nun Suriye'deki üst düzey askeri danışmanlarından Seyyid Razi Musevi'nin İsrail'in hava saldırısında öldürülmesine ilişkin BM Güvenlik Konseyi'ne gönderdiği mektupta, "İran, Siyonist rejime zamanı geldiğinde karşılık verecektir" dedi.

11:40 Uzmanlara göre, başta Başbakan Binyamin Netanyahu olmak üzere İsrailli yetkililer, "gönüllü göç" kisvesi altında Gazze halkını topraklarından sürerek "etnik temizlik" planlıyor.

11:19 Yapay zeka etiği alanında çalışmalar yapan Gazzeli araştırmacı Dr. Nour Naim, İsrail'in Gazze'de Gospel adlı yapay zeka sistemiyle hedef belirlemesinin sivil ölümleri daha da artırdığını belirterek, "Gospel, hedef sayısı gözetmeden öldürme ve yıkma özelliğine sahip. Bu yüzden kurban sayısı sıfırdan bir milyona kadar herhangi bir sayı olabilir." dedi.

11:09 Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail ordusu ile Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde yaşanan çatışmalarda bir mensubunun daha öldürüldüğünü açıkladı.

10:27 İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'la Washington'da İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının sonlanmasının ardından bölgeye ilişkin "planlamayı" görüştüğü bildirildi.

10:15 İşgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde yer alan Ed-Dehişe Mülteci Kampı'na baskın düzenleyen İsrail askerleri 3 Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladı.

09:32 ABD Başkanı Joe Biden, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile Gazze'ye insani yardım akışını ele aldıkları bir telefon görüşmesi yaptı.

08:42 İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda biri subay, 3 askerinin daha öldürüldüğünü açıkladı.

08:04 İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerem kentine insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti.

04:19 Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin yönetiminin Gazze'de sorumluluğu üstlenmesi için saldırıların tamamen durması, insani yardımların ulaştırılması ve Filistinlilerin tehcir edilmesinin engellenmesi gerektiğini belirtti.

02:35 Ürdün ve Mısır, İsrail'in 82 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki gelişmeler ve ateşkes çabalarını görüştü.

02:32 Gazze'deki hükümet, İsrail'i, Filistinlilere ait naaşları kaçırmak ve hayati organlarını çalmakla suçlayarak, konuyla ilgili bağımsız uluslararası soruşturma komitesi kurulması talebinde bulundu.

00:50 Fransa, İsrail makamlarının Gazze'deki çatışmaların yoğunlaşacağı ve uzayacağı yönündeki açıklamasından ciddi endişe duyduğunu bildirdi.

Etiketler : GAZZE FİLİSTİN İSRAİL
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