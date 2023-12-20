İşgalci İsrail'in Gazze'de kaybettiği asker sayısı 133 oldu
Kaynak: AA
İşgalci İsrail, Gazze'nin güneyinde bir askerinin daha öldürüldüğünü duyurdu.
İsrail, 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde bir askerinin daha öldürüldüğünü açıkladı.
İsrail ordusunun konuya ilişkin açıklaması, İsrail resmi devlet televizyonu KAN'da yayımlandı.
Açıklamada, Gazze'nin güneyinde, Lior Sivan (32) adındaki askerin hayatını kaybettiği kaydedildi.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana öldürülen askerlerinin sayısı, 133'ü Gazze'deki çatışmalarda olmak üzere 465'e yükseldi.
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