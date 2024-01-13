Böylelikle, İsrail'in, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 187'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 521 asker öldürüldü.
İşgalci İsrail'in Gazze'de bir subayı daha öldürüldü
Kaynak: AA
İşgalci İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 1 subayının daha öldürüldüğünü açıkladı.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki çatışmalarda, binbaşı rütbesindeki 1 askerinin öldüğünü duyurdu.
Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "Yiftah Tugayı 5037. Taburda" Binbaşı Dan Wajdenbaum'un Gazze'nin orta kesimindeki çatışmalarda hayatını kaybettiği belirtildi.
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