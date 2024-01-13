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13 Ocak 2024 Cumartesi 21:49:00 - Güncelleme:13 Ocak 2024 Cumartesi 21:49:00

İşgalci İsrail'in Gazze'de bir subayı daha öldürüldü

Kaynak: AA

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İşgalci İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 1 subayının daha öldürüldüğünü açıkladı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki çatışmalarda, binbaşı rütbesindeki 1 askerinin öldüğünü duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "Yiftah Tugayı 5037. Taburda" Binbaşı Dan Wajdenbaum'un Gazze'nin orta kesimindeki çatışmalarda hayatını kaybettiği belirtildi.

Böylelikle, İsrail'in, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 187'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 521 asker öldürüldü.

Etiketler : israil ordusu gazze subay işgalcinin ölümü
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