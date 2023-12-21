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21 Aralık 2023 Perşembe 15:49:00 - Güncelleme:21 Aralık 2023 Perşembe 15:49:00

İşgalci İsrail'den skandal Gazze açıklaması: Yahudi yerleşim yerleri inşa edeceğiz

Kaynak: AA

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Yasa dışı Yahudi yerleşim yerleri savunucusu aşırı sağcı Daniela Weiss, İsrail'in yoğun saldırılarını sürdürdüğü abluka altındaki Gazze'de tüm evlerin yıkılması ve Filistinlilerin çıkartılarak yerine Yahudi yerleşimcilerin getirilmesini savundu.

Weiss, İsrail medyasına yaptığı açıklamada, İsrail'in, Gazze'nin kuzeyinde yaptığı yıkımı güneyde de tekrar etmesini ve Gazze'deki Arapların "tahliye edilmesini" istediğini söyledi.

Aşırı sağcı Weiss, böylelikle, "Gazze'nin tamamında Yahudi yerleşim yerleri inşa edeceğiz." ifadesini kullandı.

Yahudi yerleşimcilerin "denizi görmek istediğini" belirten Weiss, "Yerleşimcilerin denizi görebilmesi için Gazze silinmeli. Denizi görebilmek için Gazze'deki tüm evlerin yıkılması gerekiyor." dedi.

Weiss, İsrail medyasına 14 Aralık'ta yaptığı bir başka açıklamada da Gazze'de yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin kurulmasını savunarak, "Artık Gazze'ye dönme zamanıdır. (ABD Başkanı) Biden bizi durdurmamalı." diye konuşmuştu.

Etiketler : israil gazze işgal
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