İşgalci İsrail'den Şifa Hastanesi'ne saldırı: Çok sayıda can kaybı var

İşgalci İsrail'den Şifa Hastanesi'ne saldırı: Çok sayıda can kaybı var

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Şifa Hastanesi'nin cerrahi bölümünü savaş uçaklarıyla, hastane kapısını ve avlusunu ise tanklarla hedef aldı.

Saldırıda, son haftalarda Gazze'nin doğusundaki evlerinden kaçarak hastaneye sığınmak zorunda kalan Filistinlilerden onlarca ölü ve yaralı olduğu ifade edildi.

ŞİFA HASTANESİ, YERİNDEN EDİLEN BİNLERCE FİLİSTİNLİYİ BARINDIRIYOR

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, "İsrail'in hastaneleri ve sağlık merkezlerini hedef alması, Gazze'deki sağlık sektörünü tasfiye etme ve çökertme politikasının bir parçası." dedi.

Şifa Hastanesi'nin Gazze Şeridi'nin doğu ve kuzey bölgelerinden evlerini terk etmek zorunda kalan binlerce kişiyi barındırdığına dikkati çeken Kudra, İsrail güçlerinin hastaneyi hedef alan bombardımanın avlu ve cerrahi binasında yoğunlaştığını, çok sayıda can kaybı ve yaralanmaya neden olduğunu aktardı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin en büyük sağlık kompleksi Şifa Hastanesi'nden günler süren kuşatma, saldırı ve işgalin ardından 24 Kasım'da bazı bölümlerini yıkarak ve geride çok sayıda ölü bırakarak çekilmişti.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

17:01 İsrail, Gazze'de öldürdüğü Fransa Dışişleri mensubuyla ilgili Fransa'dan istediği bilgilerin henüz gelmediğini açıkladı

16:38 Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında "korkunç bir ayrım gözetme eksikliğine şahit olunduğunu" belirterek, "çatışmalara acil insani ara verilmesi" çağrısı yaptı.

16:37 İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin batısındaki Şifa Hastanesi'ni bombaladığı, saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

16:14 Filistin Başbakanı Iştiyye: "İsrail güvenlik otoritesi olmamızı istiyor, biz işgalle mücadele ediyoruz"

16:12 Haaretz: İsrail'in Gazze'ye saldırıların başından itibaren alıkoyduğu çok sayıda Filistinli öldü

15:24 İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 5 askerinin daha öldüğünü, biri ağır 2 askerin de yaralandığını açıkladı.

15:22 İsrail ile Hamas arasında yeni bir esir takası mutabakatına varılmasını görüşmek için İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad Şefi David Barnea, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William (Bill) Burns'ün bir araya geldiği bildirildi.

15:18 İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, İsrail-Filistin çatışmasının, diyalog ve birlikte yaşama yollarını inşa etme ile "tek makul yol" olarak tanımladığı iki devletli çözümü izleme konusundaki uzun süredir devam eden başarısızlıktan kaynaklandığını söyledi.

14:13 İngiltere ve Almanya, Gazze'de "acil değil sürdürülebilir ateşkes" istiyor

14:05 İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas kenti yakınlarında yer alan El-Faria Mülteci Kampı'ndan çekildi.

13:40 İsrail: Safed kentindeki hastaneye yönelik siber saldırının arkasında İran ve Hizbullah var

13:11 İsrailli gazeteci Shimon Riklin'in ülkesinin Gazze'de işlediği savaş suçlarını desteklediğine ilişkin açıklaması tepki çekti. İsrail'in Kanal 14 televizyonunda canlı yayımlanan programda konuşan İsrailli gazeteci Riklin, "Gazze'de evlerin yıkıldığını görmezsem uyuyamıyorum." dedi. Uluslararası kamuoyunun tepkisini çeken açıklamalarda bulunan Riklin, "Ben savaş suçlarından yanayım." ifadesini kullanarak, eleştirilerin umurunda olmadığının altını çizdi.

13:07 ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Charles Q. Brown, temaslarda bulunmak üzere İsrail'e geldi.

12:43 Katolik Kilisesi Kardinali ve Westminster Başpiskoposu Vincent Nichols, İsrail güçlerinin Gazze'deki Katolik kilisesinde iki kişiyi öldürmesine ilişkin, "Kesinlikle soğukkanlılıkla işlenmiş bir cinayet." ifadesini kullandı.

12:49 İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 4 bin 575'e yükseldi.

12:33 Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Filistinlilerin ihtiyaç duyduğu acil insani yardımların ulaştırılması için tüm kurum ve kuruluşlarla çabaların sürdüğünü belirtti.

12:17 İsrail haber sitesine konuşan İsrailli istihbarat kaynağı, İsrail ordusunun saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de esirlerin "en büyük öncelik olmadığını" ve anlaşma sağlanmadan operasyonla kurtarılamayacaklarını söyledi.

12:08 İsrail'in kuzeyindeki Metula yerleşim biriminin yöneticisi David Azoulai, Gazze'deki tüm Filistinlilerin Lübnan'daki mülteci kamplarına sürülmesini ve Gazze'nin Auschwitz'dekine benzer bir müzeye dönüştürülmesini teklif etti.

12:03 İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas kenti yakınlarında yer alan El-Faria Mülteci Kampı'nda açtığı ateş sonucu ikisi çocuk 4 Filistinli öldürüldü.

11:10 İsrail ordu radyosu İsrailli bilgisayar korsanlarının İran'daki yakıt tedarik sistemine siber saldırı düzenlediğini duyurdu, Tahran'da birçok benzin istasyonunda hizmetler aksadı

10:12 İsrail medyası, Gazze'de İsrail ordusunun "yanlışlıkla" öldürdüğünü duyurduğu 3 esirden Alon Shamriz'in "şehit" olarak kaydedilmesi talebinin reddedildiğini yazdı.

08:26 Filistin resmi haber ajansı WAFA: İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesine düzenlediği saldırılarda en az 100 kişi öldürüldü.

07:58 İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 4 askerin daha öldüğünü, bir askerin de ağır yaralandığını açıkladı.

03:43 İsrail ordusunun Lübnan'daki Hizbullah Hareketi "altyapısını" hedef aldığı iddia edildi.

03:24 Hamas, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nden çekilmeden ve kapsamlı bir ateşkes sağlanmadan, İsrail ile esir takası anlaşmasından söz edilmesinin mümkün olmadığını duyurdu.

02:44 İsrail'in aşırı sağcı, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan Gazze Şeridi'ne yardım tırlarının girişine izin verildiği iddiasıyla hükümeti hedef aldı.

02:03 Gazze Şeridi'ndeki hükümet, İsrail bombardımanında Filistinli bir gazetecinin daha öldürüldüğünü duyurdu.

00:58 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail güçlerinin 12 Aralık'ta baskın düzenlediği Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'nin son birkaç gün içinde etkileyici bir şekilde tahrip edilmesi, hastanenin işlevsiz hale getirilmesi ve en az 8 hastanın ölümüyle sonuçlanan olaylar karşısında dehşete kapıldıklarını bildirdi.

00:52 Almanya'nın Bremen kentinde İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları protesto edildi.

00:45 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun, Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesini top ateşiyle hedef aldığını, saldırıda bir çocuğun öldüğünü duyurdu.

00:31 İsrail ordusunun, abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesinde, 75 yaşındaki bir yaralının üzerine saldırı köpeği saldığı, yaralının hayatını kaybettiği belirtildi.