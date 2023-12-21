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21 Aralık 2023 Perşembe 13:44:00 - Güncelleme:21 Aralık 2023 Perşembe 13:44:00

İşgalci İsrail'den Refah Sınır Kapısı'na saldırı... 2 Filistinli şehit oldu

Kaynak: AA

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İşgalci İsrail, Refah Sınır Kapısı yakınını hedef alarak 2 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusunun, Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nın yakınını bombalaması sonucu 2 Filistinli öldü.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, İsrail Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ı hedef aldı.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin dünyaya açılan tek sınır kapısı Refah'ın çevresini bombalaması sonucu 2 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, ekiplerin yaralı ihbarı almaları üzerine Refah Sınır Kapısı'na yöneldiği belirtildi.

Refah Sınır Kapısı, gönderilen yardımların büyük çoğunluğunun Gazze'ye ulaştırıldığı ve yaralıların tedavi için bölge dışına çıkarıldığı sınır kapısı olma özelliğini taşıyor.

Kapı, İsrail'in daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği ve bölge halkına gitme çağrısı yaptığı Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunuyor.

İsrail, dün, Gazze'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus kentlerine düzenlediği saldırılarda en az 42 kişiyi öldürmüştü.

Etiketler : israil filistin refah sınır kapısı
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