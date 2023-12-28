İşgalci İsrail'den Nuseyrat Mülteci Kampı'na gece baskını: 7 şehit
Kaynak: AA
Terör devleti İsrail'in Gazze'deki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlediği saldırıda 7 Filistinli şehit oldu.
İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 7 Filistinlinin şehit olduğu, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, yerel kaynaklar, İsrail'in Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki bir eve düzenlediği saldırı sonucu en az 7 kişinin şehit olduğunu, çok sayıda kişinin de yaralandığını belirtti.
Görgü tanıkları ayrıca İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Ez-Zevayide bölgesinde bir evi hedef alması sonucu çok sayıda kişinin yaralandığını ifade etti.
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