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İşgalci İsrail'den Nuseyrat Mülteci Kampı'na gece baskını: 7 şehit
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28 Aralık 2023 Perşembe 05:44:00 - Güncelleme:28 Aralık 2023 Perşembe 05:44:00

İşgalci İsrail'den Nuseyrat Mülteci Kampı'na gece baskını: 7 şehit

Kaynak: AA

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Terör devleti İsrail'in Gazze'deki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlediği saldırıda 7 Filistinli şehit oldu.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 7 Filistinlinin şehit olduğu, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, yerel kaynaklar, İsrail'in Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki bir eve düzenlediği saldırı sonucu en az 7 kişinin şehit olduğunu, çok sayıda kişinin de yaralandığını belirtti.

Görgü tanıkları ayrıca İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Ez-Zevayide bölgesinde bir evi hedef alması sonucu çok sayıda kişinin yaralandığını ifade etti.

Etiketler : İsrail saldırısı Gazzedeki saldırı Nuseyrat saldırısı
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