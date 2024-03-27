İşgalci İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı
Kaynak: AA
İşgalci İsrail'in Lübnan'a yönelik hava saldırısında 7 kişi hayatını kaybetti.
İsrail savaş uçaklarının, bu sabah Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 7 kişi yaşamını yitirdi.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Lübnan'daki Sivil Savunma Teşkilatı kaynakları, İsrail savaş uçaklarının, ülkenin güneyinde bulunan El-Habbariye kasabasındaki İslam Tıp Cemiyeti'ne çok sayıda füzeyle hava saldırısı düzenlediğini belirtti.
Kaynaklar, saldırıda ilk belirlemelere göre 7 kişinin öldüğünü bildirdi.