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27 Mart 2024 Çarşamba 08:12:00 - Güncelleme:27 Mart 2024 Çarşamba 08:12:00

İşgalci İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı

Kaynak: AA

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İşgalci İsrail'in Lübnan'a yönelik hava saldırısında 7 kişi hayatını kaybetti.

İsrail savaş uçaklarının, bu sabah Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 7 kişi yaşamını yitirdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Lübnan'daki Sivil Savunma Teşkilatı kaynakları, İsrail savaş uçaklarının, ülkenin güneyinde bulunan El-Habbariye kasabasındaki İslam Tıp Cemiyeti'ne çok sayıda füzeyle hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

Kaynaklar, saldırıda ilk belirlemelere göre 7 kişinin öldüğünü bildirdi.

Etiketler : israil lübnan hava saldırısı
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