İşgalci İsrail vahşete devam ediyor! 74 günde 52 600 konut yok edildi

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde sebep olduğu yıkıma ilişkin bilgi verildi.

Açıklamaya göre, İsrail, 74 gündür saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde en az 8 bini çocuk, 6 bin 200 kadın olmak üzere 19 bin 667 kişiyi öldürdü, 52 bin 586 kişiyi de yaraladı.

İsrail'in saldırılarında 52 bin 600 konutun tamamen yıkıldığı bildirilen açıklamaya göre, toplamda 254 bin konut zarar gördü.

Saldırılarda yıkılan binaların enkazında yaklaşık 7 bin kişi kayboldu, bunların yüzde 70'inin kadın ve çocuklar olduğu bilgisi verildi.

Gazze'de 23 hastane ve 53 sağlık merkezi hizmet dışı kaldı, İsrail 140 sağlık kuruluşunu hedef alarak zarar verdi ve 102 ambulansı da kullanılamaz hale getirdi.

İsrail'in Gazze'de 126 hükümet tesisi, 90 okul ve üniversiteyi hedef alarak tamamen yıktığı, toplamda 282 okul ve üniversiteye de zarar verdiği aktarıldı.

İsrail'in ibadethaneleri hedef alması sonucu 3 kilise ile 112 cami yıkıldı, 200 cami de zarar gördü.

İsrail ordusunun Gazze'de 99 sağlık çalışanı ile 8 gazeteciyi alıkoyduğuna vurgu yapıldı.

İsrail ordusu 310 sağlık çalışanı, 35 sivil savunma görevlisi ve 97 gazeteciyi öldürdü.

Gazze'de İsrail saldırıları sebebiyle yerinden edilenlerin sayısının 1,8 milyonu aştığına vurgu yapılan açıklamaya göre, yerinden edilen kişilerin sığındığı kalabalık merkezlerde, hijyen, ilaç ve gıda eksikliği nedeniyle 355 bin bulaşıcı hastalık vakası tespit edildi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 19 bin 667 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 131'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 463 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve işgalci Yahudilerin saldırılarında 301 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 24 Lübnanlı sivil, 113 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 6 İsrail askeri öldü.

Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.