İşgalci İsrail tüm ailesini katletti: 3 yaşındaki Julia hayatının ilk yıllarında yıkımla tanıştı
Kaynak: AA
İşgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamında ailesi katledildi, evi yıkıldı. Saldırılardan geriye sadece ise sadece küçük Julia kaldı.
Henüz 3 yaşındaki Julia, hayatının ilk yıllarında yıkım ve yoklukla tanıştı.
Gazze'deki evi İsrail bombalarıyla vuruldu. Evi ve ailesi saldırılarda tamamen yok oldu.
Annesi ve babası dahil tüm aile üyeleri öldürüldü.
Artık Julia'nın bir evi ya da ona bakabilecek bir ailesi yok...
Hikayesini Filistinli gazeteci İsmail, sosyal medyadan paylaştı. Şimdi onunla ilgileniyor, savaşın açtığı yaraları sarmak istiyor. Amacı onun için güvenli bir gelecek sağlamak.
Ancak Gazze'de hiçbir yer güvenli değil.
Julia ve İsmail adeta toplu mezara döndürülen Gazze sokaklarına hayata tutunmaya çalışıyor...
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