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21 Aralık 2023 Perşembe 08:24:00 - Güncelleme:21 Aralık 2023 Perşembe 08:24:00

İşgalci İsrail tehdit etti: Her türlü saldırıya karşılık vereceğiz

Kaynak: AA

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Gazze'ye bomba yağdıran işgalci İsrail tahditlerine devam ediyor. Savunma Bakanı Yoav Gallant, "Güneydeki Eilat kentini hedef alan her türlü saldırıya karşılık vereceğiz" dedi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ülkenin güneyindeki Eilat kentini hedef alan her türlü saldırıya karşılık vereceklerini söyledi.

Bakan Gallant, yaptığı yazılı açıklamada, Babu'l Mendeb Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğüne yönelik tehdidin, yalnızca İsrail'e yönelik değil, aynı zamanda tüm ülkelere ait sularda uluslararası seyrüsefer özgürlüğü için de bir tehdit oluşturduğunu ifade etti.

Gallant, "İsrail Devleti'ne yönelik tehditlere tolerans göstermeyeceğiz. Bizi kışkırtmaya devam ederlerse ve Eilat'a füzelerle veya başka yollarla saldırmaya çalışırlarsa ne yapacağımızı biliriz." ifadelerini kullandı.

Hazırlık yaptıklarını ve kuvvetlerinin her türlü göreve hazır olduğunu dile getiren Gallant, İsrail'in deniz ve hava kuvvetleri aracılığıyla kendisini nasıl savunacağını bileceğine işaret etti.

Yemen'deki Husilerin lideri Abdülmelik el-Husi, dün yaptığı televizyon konuşmasında, "Amerika'nın gerilimi tırmandırmaya yönelik herhangi bir eğilimi veya Yemen'i hedef alması karşısında boş durmayacaklarını" söylemişti.

"Kızıldeniz'de herhangi bir gerilim durumunda Amerikan savaş gemilerini ve nakliye trafiğini roketlerle ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alacakları" tehdidinde bulunan Husi, "ABD'yi, İsrail gemilerini korumak amacıyla Kızıldeniz'i askerileştirmeye çalışmakla" suçlamıştı.

"Kızıldeniz'e kıyısı olan ülkelerin Amerikan müdahalesinden etkileneceğini" kaydeden Husi, "bu tırmanışın önlenmesi için harekete geçilmesi" çağrısında bulunmuştu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 6 Aralık'ta Yemen'deki Husi güçlerinin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası "Deniz Görev Gücü" kurulması için görüşmeler yaptıklarını açıklamıştı.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, 18 Aralık Pazartesi günü, Husilerin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı koymak için Refah Muhafızı Operasyonu adında çok uluslu bir misyonun oluşturulduğunu duyurmuştu.

Misyonda ABD'nin yanı sıra İngiltere, Kanada, Fransa, İtalya, Hollanda, Norveç, Seyşeller, İspanya ve Bahreyn'den kuvvetler yer alıyor.

KIZILDENİZ'DE SALDIRILAR

Yemen'deki Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, 14 Kasım'daki televizyon konuşmasında, Kızıldeniz'de İsrail gemilerini hedef alabilecekleri tehdidinde bulunmuştu.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri de 19 Kasım'da X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki olarak, İsrail bandıralı her türlü gemiyi hedef alacaklarını duyurmuştu.

Ardından Husiler, Babu'l Mendeb Boğazı'nda "Unity Explorer" ve "Number Nine" adlı iki İsrail gemisine İHA ve füze saldırısı düzenlemişti.

İsrailli denizcilik şirketi ZIM de 29 Kasım'da yaptığı açıklamada, Umman Denizi ve Kızıldeniz'deki güvenlik durumunu gerekçe göstererek gemilerinin Mısır'daki Süveyş Kanalı'nı kullanmayacağını belirtmişti.

CENTCOM ise 4 Aralık'ta X sosyal medya platformundan, Kızıldeniz'in güneyindeki uluslararası kara sularda 3 ticari gemiye 4 saldırı düzenlendiğini açıklamıştı.

Kızıldeniz'in güneyinde ABD donanmasına bağlı "USS Carney" destroyerinin ticari gemilerin yardım çağrısına yanıt verdiği aktarılan açıklamada, destroyerin gemilere yardım ederken kendisine doğru ilerleyen 3 İHA'yı düşürdüğü ifade edilmişti.

Son dönemlerde Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı.

Mısır'ın Süveyş Kanalı İdaresinden dün yapılan açıklamada, 19 Kasım'dan bu yana 55 geminin rotasının Babu'l Mendeb Boğazı yerine Afrika'nın güney ucundaki Ümit Burnu'na yönlendirildiği bildirilmişti.

Etiketler : israil gazze tehdit
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