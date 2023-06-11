İşgalci İsrail ordusundan, Lübnanlılara saldırı
Kaynak: AA
İşgalci İsrail ordusunun, sınırda bekleyen Lübnanlılara göz yaşartıcı gaz bombası attığı belirtildi.
Lübnan resmi ajansı NNA'da yayımlanan habere göre İsrail ordusu, ülkenin İsrail ile güney sınırında yer alan Kefr Şuba bölgesi sakinlerine saldırı gerçekleştirdi.
Bölge sakinleri, İsrail'in sınırdaki çalışmalarını izledikleri sırada göz yaşartıcı gaz bombası saldırısına maruz kaldı.
Saldırı sonucu yaralanan olmazken sınırdaki Lübnan askerlerinin sayısı artırıldı.
Lübnan'ın güneyindeki İsrail sınırında bölge sakinleri ve İsrail ordusu arasında zaman zaman gerginlikler yaşanıyor.
Son olarak Lübnanlı çiftçi İsmail Nasır, 7 Haziran'da sınırı ihlal ederek hendek kazmaya çalışan İsrail ordusuna ait buldozerin önüne geçerek çalışmasını engellemişti.
Nasır ile dayanışmak için 9 Haziran'da Kefr Şuba sakinleri sınırda cuma namazı kılmış ve İsrail ordusunun gaz bombalı müdahalesine maruz kalmıştı.
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