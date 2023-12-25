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25 Aralık 2023 Pazartesi 16:28:00 - Güncelleme:25 Aralık 2023 Pazartesi 16:28:00

İşgalci İsrail ordusu Lübnan'ı vurdu

Kaynak: AA

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İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgelerini ağır topçu atışlarıyla hedef aldığını duyurdu.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre İsrail güçleri, Lübnan'ın güneyindeki Odeyse ve Hula beldesinin çevresini ağır topçu atışları ile hedef aldı.

İsrail'in ayrıca Hunin ve Ayta eş-Şaab beldelerinin çevresini de yine topçu atışlarıyla vurduğu kaydedildi.

Bölgedeki AA muhabirinin aktardığına göre Kefr Kella beldesindeki bazı hedefler de vuruldu ve bölgeden dumanlar yükselmeye başladı.

Hizbullah'tan iki yeni saldırı

Öte yandan Hizbullah yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Kiryat Şimona yerleşim birimde yer alan Beyt Hillel askeri noktası ve Birket Rişe'deki askeri noktaya "uygun silahlarla" saldırdığını belirtti.

Hizbullah daha önce Mitat askeri noktasına saldırı düzenlediklerini duyurmuştu.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 26 Lübnanlı sivil, 126 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 8 İsrail askeri öldü.

Etiketler : İsrail ordusu Lübnan Sınırı Topçu atışı
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