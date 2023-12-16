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İşgalci İsrail ordusu Lübnan sınırında İHA düşürdüğünü bildirdi
16 Aralık 2023 Cumartesi 16:36:00 - Güncelleme:16 Aralık 2023 Cumartesi 16:36:00

İşgalci İsrail ordusu Lübnan sınırında İHA düşürdüğünü bildirdi

Kaynak: AA

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İşgalci İsrail ordusu, Lübnan sınırı yakınlarından gelen bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü ve bir diğerinin de uzaklaştırıldığını açıkladı.

İsrail ordusu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Ülkenin kuzeyinden sızan bir düşman İHA'sı uyarı sonrasında uzaklaştırıldı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, başka bir İHA'nın İsrail'in kuzeyindeki Yukarı Celile'deki Margaliot bölgesine düşürüldüğü belirtilirken, İsrail güçlerinin Lübnan tarafını topçu ateşiyle bombaladığı kaydedildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında, 8 Ekim'den bu yana İsrail-Lübnan sınırında çatışmalar yaşanıyor. Bu çatışmalarda şu ana kadar 108 Hizbullah mensubu ile 6 İsrail askeri öldü.

Ayrıca çatışmalar nedeniyle Lübnan'da 24, İsrail'de 5 sivil hayatını kaybetti.

Etiketler : düşürülen İHA Lübnan sınırı İsrail ordusu
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