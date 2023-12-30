İşgalci İsrail ordusu, Gazze'nin birçok noktasını vurdu: Çok sayıda Filistinli şehit oldu

İşgalci İsrail ordusu, Gazze'nin birçok noktasını vurdu: Çok sayıda Filistinli şehit oldu

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'de başlattığı saldırılar 85 gündür devam ediyor.

İSRAİL ORDUSU, GECE BOYUNCA GAZZE'NİN BİRÇOK NOKTASINI VURDU

İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin çeşitli noktalarına gece boyunca düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik hava, kara ve denizden düzenlediği saldırılarına gece boyu devam etti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki En-Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda ölen ve yaralananlar oldu.

İsrail topçu birliklerinin Refah kentine düzenlediği şiddetli saldırı sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti ve yaralandı.

Gazze Şeridi'nin orta ve güney sahillerine İsrail savaş gemileri ağır top mermileriyle saldırı düzenlerken, Gazze Şeridi'nin orta kesimi özellikle Bureyc Mülteci Kampı şiddetli şekilde hava ve karadan hedef alındı.

İsrail ordusuna ait tanklar da Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na çok sayıda top mermisi attı.

Savaş uçakları, güneydeki Han Yunus kentine art arda şiddetli saldırılar düzenledi; saldırılarda ölen ve yaralananlar oldu.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

16:08 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısı son 24 saatte 165 artarak 21 bin 672'ye, yaralı sayısı 56 bin 165'e yükseldi.

15:11 Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi (Euro-Med), İsrail ordusunun saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de soykırıma devam ederken, Filistinli sivillerin evlerinde "sistematik bir şekilde hırsızlık" da yaptığını bildirdi.

13:58 İsrail'in 28 Aralık'ta Gazze Şeridi'nin Refah kentine gerçekleştirdiği ve 20 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda enkaz altında kalan bir bebeğe canlı olarak ulaşıldığı anların görüntüsü ortaya çıktı.

13:25 İsrail Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den beri 4 bin 860 Filistinliyi gözaltına aldı

11:43 İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin çeşitli noktalarına gece boyunca düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

11:14 İsrail'in 7 Ekim'den bu yana yoğun saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde öldürüp alıkoyduğu naaşlardan organ hırsızlığı yaptığı iddiaları Filistinlileri endişelendiriyor.

07:17 İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın pek çok kentinde düzenlediği baskınlarda en az 4 Filistinli yaralandı, çok sayıda kişi de gözaltına alındı.

05:52 İsrail basını, Katar'ın Tel Aviv yönetimine Gazze'deki esirlerin takasıyla ilgili 2 aşamalı bir teklif sunduğunu öne sürdü.

04:56 Filistin, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de işlediği fiillerle 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanında (ICJ) dava açmasını, İsrail'den hesap sormak adına atılmış ilk fiili adım olarak nitelendirdi.

04:07 Kanada, İsrail medyasında Kanada Göç Bakanı Marc Miller'ın İsrail'deki temaslarında Filistinlilerin ülkelerine "gönüllü göçünü" desteklediği yönünde iddiaların bulunduğu haberleri yalanladı.

02:27 İngiltere'nin başkenti Londra'da Başbakanlık binasının karşısında toplanan gazeteciler ile sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında öldürülen meslektaşlarını andı.

02:17 İsrail ordusu, şiddetli saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde 84 günde, 106 Filistinli gazeteciyi öldürdü.

01:16 ABD'de, Başkan Joe Biden yönetimindeki hükümet, "acil durum" gerekçesiyle, Kongre üyelerinin onayını almadan ikinci kez, Gazze'ye yönelik saldırılarına devam eden İsrail'e silah satma kararı aldı.

00:23 ABD'de Cumhuriyetçi başkan aday adaylarından Nikki Haley, Gazze'deki Filistinlilerin Hamas yanlısı olduğunu iddia ettiği ülkelere gitmesi gerektiğini öne sürdü.

00:00 Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana devam eden İsrail saldırılarında 325 tarihi ve kültürel mirasın çoğunun yıkıldığı bildirildi.