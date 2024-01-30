İşgalci İsrail ordusu 26 askerinin yaralandığını açıkladı

İşgalci İsrail ordusu son 24 saatte 7'si Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda olmak üzere 26 askerinin yaralandığını duyurdu.

AA'da yer verilen habere göre, işgalci İsrail ordusunun açıklamasında 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlatılan saldırıların ardından yaralanan asker ve subay sayısının 2 bin 771'e çıktığı kaydedildi.

Bu askerlerin 424'ünün durumunun ağır, 726'sının orta ve 1647'sinin hafif yaralı olduğu aktarıldı.

Son 24 saatte ise 7'si Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda olmak üzere 26 İsrail askerinin yaralandığı ifade edildi.

İşgalci İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 220'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 557 askerinin öldürüldüğünü duyurmuştu.