VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Bakü'de
Başkan Erdoğan, Kuveyt Emiri ile görüştü: Küresel ve bölgesel meseleler masada
Netanyahu için çember daralıyor: İsraillilerin yüzde 69'u seçim yapılmasını istiyor
MİT'in diplomasisi ABD basınında! "Orta Doğu'daki ara bulucuların merkezi"
İşgalci İsrail, Lübnan'ın güneyinde 'fosfor bombası' kullandı
MİT'ten DEAŞ'a büyük operasyon! Sözde sorumlu terörist Mersin'de yakalandı
19 Aralık 2023 Salı 18:51:00 - Güncelleme:19 Aralık 2023 Salı 18:51:00

İşgalci İsrail, Lübnan'ın güneyinde 'fosfor bombası' kullandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Lübnan resmi ajansı İşgalci İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki beldeleri fosfor bombalarıyla vurduğunu açıkladı.

İşgalci İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki beldeleri fosfor bombalarıyla hedef aldığı belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail, ülkenin güneyindeki sınır boyunda yer alan Blida ve Muhaybib beldelerini fosfor bombalarıyla vurdu.

İşgalci İsrail'in attığı bazı fosfor bombaları sınır yakınındaki Rumeyş bölgesindeki Hille Ebu Yezid yolu üzerinde büyük bir çukur oluşmasına sebep oldu.

Fosfor bombalarının yanı sıra, İsrail topçuları, Mavi Hat bölgesine paralel olan Nakura, Cebel el-Lebbune beldelerinin çevresini yeniden vurdu.

İsrail hava kuvvetlerine ait uçaklar ülkenin güneyindeki Lebbune, el-Cubbeyn eş-Şeyhin ve Teyr Harfa bölgelerine de saldırılar düzenledi. Söz konusu saldırılara eşzamanlı olarak İsrail'in Merkava tanklarından da güneydeki Yarun beldesine atışlar yapıldı.

Etiketler : İşgalci İsrail Lübnan Fosfor bombası İSRAİL
Cem Karaca sorumluluğu

Cem Karaca sorumluluğu
"Yaşadığım anın kıymetini biliyorum"

"Yaşadığım anın kıymetini biliyorum"
Telif için mücadeleye devam

Telif için mücadeleye devam
Aydemir Baba 40 yaş gençleşti

Aydemir Baba 40 yaş gençleşti
Buray: Barış Manço yolunda ilerliyorum

Buray: Barış Manço yolunda ilerliyorum
Fenomen Eylül Öztürk aylık kazancını açıkladı

Fenomen Eylül Öztürk aylık kazancını açıkladı
Doğuş yapımcılara seslendi: Olgunluk çağında iyi bir diziyi hak ettim

Doğuş yapımcılara seslendi: Olgunluk çağında iyi bir diziyi hak ettim
Kaza sonrası ilk paylaşım

Kaza sonrası ilk paylaşım
Türkiye'yi terk ettiği iddialarına açıklık getirdi

Türkiye'yi terk ettiği iddialarına açıklık getirdi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX