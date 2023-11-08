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08 Kasım 2023 Çarşamba 20:39:00 - Güncelleme:08 Kasım 2023 Çarşamba 20:39:00

İşgalci İsrail kutsalları hedef almayı sürdürüyor: Gazze'de üç cami bombalandı

Kaynak: AA

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İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyinde gerçekleştirdiği bombardımanın altında kalan Halid Bin Velid, El-İhlas ve Es-Sahva Camilerinin tamamen yıkıldığı duyuruldu.

İşgalci İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyinde 3 camiyi daha hedef alarak tamamen yıktığı belirtildi.

Gazze'deki Evkaf Bakanlığı Sözcüsü İkrami el-Mudellel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işgalci İsrail'in bölgedeki camileri hedef aldığını söyledi.

Mudellel, işgalci İsrail savaş uçaklarının bombardımanı nedeniyle Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta Halid Bin Velid, El-İhlas ve Es-Sahva Camilerinin tamamen yıkıldığını aktardı.

Filistinli yetkili, 7 Ekim'den bu yana işgalci İsrail güçlerinin bombardımanında yıkılan cami sayısının 59'a yükseldiğini, 136 cami ve 3 kilisenin de hasar gördüğünü ifade etti.

İŞGALCİ İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, işgalci İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, işgalci İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İşgalci İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İşgalci İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 33'e yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, işgalci İsrail'in saldırılarında 4 bin 324'ü çocuk, 2 bin 823'ü kadın olmak üzere 10 bin 569 Filistinli öldürüldü, en az 26 bin 475 kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te işgalci İsrail güçleri ve Yahudi işgalciler, 163 Filistinliyi öldürdü.

İşgalci İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İşgalci İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

Etiketler : GAZZE CAMİ İSRAİL
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