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18 Ocak 2024 Perşembe 16:33:00 - Güncelleme:18 Ocak 2024 Perşembe 16:33:00

İşgalci İsrail Kızıldeniz'de bir İHA'yı düşürdü

Kaynak: AA

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İşgalci İsrail, Kızıldeniz'den hava sahasına doğru ilerleyen bir İHA'yı düşürdüğünü duyurdu.

İsrail ordusu, Kızıldeniz bölgesinde İsrail hava sahasına doğru ilerleyen bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Kızıldeniz'e kıyısı olan Eilat kentinde düşürülen İHA ile ilgili bilgi verildi.

Kızıldeniz'den İsrail hava sahasına doğru ilerleyen şüpheli bir insansız hava aracının füzeyle imha edildiği ve füzenin ateşlenmesiyle kentte uyarı sirenlerinin çaldığı kaydedildi.

Söz konusu İHA'nın kimin tarafından gönderildiğine ilişkin bir bilgi verilmedi.

Son haftalarda Yemen'deki Husiler, İsrail'in güneyinde, Kızıldeniz kıyısında bulunan Eilat'a İHA'lar ve füzelerle saldırılar düzenliyor.

Etiketler : israil iha kızıldeniz
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