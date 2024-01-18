İşgalci İsrail Kızıldeniz'de bir İHA'yı düşürdü

İsrail ordusu, Kızıldeniz bölgesinde İsrail hava sahasına doğru ilerleyen bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Kızıldeniz'e kıyısı olan Eilat kentinde düşürülen İHA ile ilgili bilgi verildi.

Kızıldeniz'den İsrail hava sahasına doğru ilerleyen şüpheli bir insansız hava aracının füzeyle imha edildiği ve füzenin ateşlenmesiyle kentte uyarı sirenlerinin çaldığı kaydedildi.

Söz konusu İHA'nın kimin tarafından gönderildiğine ilişkin bir bilgi verilmedi.

Son haftalarda Yemen'deki Husiler, İsrail'in güneyinde, Kızıldeniz kıyısında bulunan Eilat'a İHA'lar ve füzelerle saldırılar düzenliyor.