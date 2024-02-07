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07 Şubat 2024 Çarşamba 12:43:00 - Güncelleme:07 Şubat 2024 Çarşamba 12:43:00

İşgalci İsrail, Hizbullah'ın iki mensubunu daha öldürdü

Kaynak: AA

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İsrail ile çatışan Hizbullah, 2 mensubunun daha öldürüldüğünü duyurdu.

Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinde İsrail ordusu ile yaşanan çatışmalarda 2 mensubunun daha öldürüldüğünü bildirdi.

Hizbullah, İsrail güçleri ile girilen çatışmalara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Muhammed Cafer Asilli ve Hüseyin Muhammed Şems isimli 2 Hizbullah mensubunun öldürüldüğü" ifade edildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda öldürülen Hizbullah mensubu sayısı 184'e yükseldi.

Ayrıca çatışmalarda, 6 Emel Hareketi mensubu, 30 Lübnanlı ve 6 İsrailli sivil ile 10 İsrail askeri öldü.

Etiketler : hizbullah lübnan israil
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