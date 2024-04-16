İşgalci İsrail hapishanelerindeki Filistinli sayısı 9 bin 500'ü aştı
Kaynak: AA
İsrail'in Megiddo, Ofer ve Damon hapishanelerindeki Filistinli sayısının 9 bin 500'ü aştığı açıklandı.
Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti'nden, 17 Nisan Filistin Toprak Günü öncesinde konuya ilişkin ortak açıklama yapıldı.
İsrail'in Megiddo, Ofer ve Damon hapishanelerinde bulunan Filistinlilerin sayısı 80'i kadın ve 200'den fazlası çocuk olmak üzere 9 bin 500'ü aştı.
Bu sayılar, Gazze Şeridi'nde alıkoyulan Filistinlileri içermiyor.
İdari tutukluların sayısının ise nisan ayı itibarıyla 22'si kadın ve 40'tan fazlası çocuk olmak üzere 3 bin 660'ın üzerine çıktığı aktarıldı.
Gözaltına alınan gazetecilerin sayısının da 4'ü kadın olmak üzere 56'ya ulaştığına işaret edildi.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.
- İşgalci İsrail hapishanelerindeki Filistinli sayısı 9 bin 500'ü aştı
- İsrailli yetkiliden İran saldırı açıklaması! Askeri tesislere hedef olacak
- İsrail basınından siber saldırı iddiası! Bilgi sızdırıldı
- ABD ve İngiltere'den Yemen'e saldırı
- ABD Hazine Bakanı'ndan İran'a yaptırım uyarısı!
- Belçika'da bomba tehdidi: Brüksel Adalet Sarayı boşaltıldı