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16 Nisan 2024 Salı 21:06:00 - Güncelleme:16 Nisan 2024 Salı 21:06:00

İşgalci İsrail hapishanelerindeki Filistinli sayısı 9 bin 500'ü aştı

Kaynak: AA

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İsrail'in Megiddo, Ofer ve Damon hapishanelerindeki Filistinli sayısının 9 bin 500'ü aştığı açıklandı.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti'nden, 17 Nisan Filistin Toprak Günü öncesinde konuya ilişkin ortak açıklama yapıldı.

İsrail'in Megiddo, Ofer ve Damon hapishanelerinde bulunan Filistinlilerin sayısı 80'i kadın ve 200'den fazlası çocuk olmak üzere 9 bin 500'ü aştı.

Bu sayılar, Gazze Şeridi'nde alıkoyulan Filistinlileri içermiyor.

İdari tutukluların sayısının ise nisan ayı itibarıyla 22'si kadın ve 40'tan fazlası çocuk olmak üzere 3 bin 660'ın üzerine çıktığı aktarıldı.

Gözaltına alınan gazetecilerin sayısının da 4'ü kadın olmak üzere 56'ya ulaştığına işaret edildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Etiketler : israil filistin tutuklu hapishane batı şeria
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