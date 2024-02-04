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04 Şubat 2024 Pazar 16:14:00 - Güncelleme:04 Şubat 2024 Pazar 16:14:00

İşgalci İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 14 Filistinliyi gözaltına aldı

Kaynak: AA

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İşgalci İsrail güçlerinin 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı son bir günde 14 kişiyi daha gözaltına almasıyla 6 bin 512'ye yükseldi.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak yazılı açıklamada, işgalci İsrail güçlerinin Batı Şeria'da gerçekleştirdiği gözaltılara ilişkin bilgi verildi.

İşgalci İsrail'in son 24 saatte aralarında eski tutukluların da bulunduğu 14 Filistinliyi gözaltına aldığı aktarılan açıklamada, 7 Ekim'den bu yana işgal atındaki Batı Şeria'da gözaltına alınanların sayısının 6 bin 512'ye yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, işgalci İsrail güçlerinin baskınlarında evlere büyük zarar verdiği, beldelerdeki altyapıyı tahrip ettiği, Filistinlilerin araçlarına ve paralarına el koyduğu kaydedildi.

İşgalci İsrail'in, Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında da artış yaşanıyor.

Etiketler : İşgal Gözaltı Filistin BATI ŞERİA İSRAİL
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