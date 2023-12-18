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18 Aralık 2023 Pazartesi 22:16:00 - Güncelleme:18 Aralık 2023 Pazartesi 22:16:00

İşgalci İsrail, Gazze'deki çatışmalarda 2 askerinin daha öldürüldüğünü duyurdu

Kaynak: AA

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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 2 askerinin daha öldürüldüğünü, bugün öldürülen asker sayısının 7'ye çıktığını açıkladı.

İsrail ordusu yaptığı yazılı açıklamada, "Givati" adlı özel kuvvetler birliğinin komutanı Yüzbaşı Yarin Gahali'nin Gazze'nin güneyinde, "Yahalom" adlı özel harekat birliğinin Komutanı Yüzbaşı Netanel Silberg'in ise Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda öldürüldüğünü duyurdu.

Açıklamaya göre, bugün Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda öldürülen asker sayısı 7'ye yükseldi.

İsrail ordusunun Gazze'ye kara saldırılarına başladığı 27 Ekim'den bu yana öldürülen İsrail askeri sayısı 129'a yükseldi.

Gazze'deki Filistin direniş hareketi Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları bugün, çok sayıda İsrail askerini ve askeri araçlarını hedef alarak İsrail ordusuna büyük kayıplar verdirdiğini duyurmuştu.

Kassam Tugayları, İsrail birliklerini doğrudan hedef aldığını gösteren görüntüler paylaşmıştı.

Etiketler : İSRAİL GAZZE HAMAS KASSAM
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