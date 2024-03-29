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29 Mart 2024 Cuma 22:40:00 - Güncelleme:29 Mart 2024 Cuma 22:40:00

İşgalci İsrail Gazze'de 8 sivili daha öldürdü

Kaynak: AA

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İşgalci İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde evlere düzenlediği hava saldırılarında 8 sivil hayatını kaybetti.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin orta kesimleri ve Gazze kentinde vatandaşların evlerini bombaladığı belirtildi.

En-Nuseyrat bölgesinde düzenlenen hava saldırıları sonucu 5 sivilin öldüğü ve bazı kişilerin yaralandığı aktarılan haberde, Gazze kentindeki bir evin hava saldırısıyla hedef alınması sonucu da 3 kişinin yaşamını yitirdiği, bazı sivillerin yaralandığı kaydedildi.

Haberde, İsrail savaş uçaklarının Gazze kentindeki yerleşim yerlerine saldırılarını artırarak sürdürdüğü vurgulandı.

7 EKİM'DEN BU YANA 32 BİN 623 FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLDÜ

WAFA'da gün içinde yayımlanan haberde de Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına İsrail ordusu tarafından düzenlenen hava saldırılarında aralarında kadın ve çocukların olduğu 20 Filistinlinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 280'i çocuk, 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 623 Filistinli öldürüldü, 75 bin 92 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Etiketler : İsrail Gazze Sivil ölümler fİLİSTİN
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