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28 Aralık 2023 Perşembe 13:01:00 - Güncelleme:28 Aralık 2023 Perşembe 13:01:00

İşgalci İsrail, Filistinlilerin altınlarına göz koydu

Kaynak: AA

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İşgalci İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere ait döviz bürolarına baskın düzenleyerek 2 milyon 700 bin dolara el koydu. Baskında paraların yanı sıra kasalar, belgeler, kayıt cihazları ve cep telefonlarının müsadere edildiği aktarıldı.

İsrail ordusu, polisi ve İç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'ten (Şabak) çok sayıda silahlı güç, Batı Şeria'daki bazı döviz büroları ve şirketlere düzenledikleri baskınlarda 10 milyon şekele (yaklaşık 2 milyon 700 bin dolar) el koydu.

Ordu, polis ve Şabak'tan yapılan ortak açıklamada, Batı Şeria'da dün gece yapılan geniş çaplı baskınlarda Hamas'a ait olduğu iddia edilen milyonlarca şekele el konulduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Ramallah, Cenin, El Halil, Tul Kerim ve Bire kentlerinde 21 şüphelinin gözaltına alındığı ve haklarında incelemenin devam etmesinden dolayı gözaltı sürelerinin uzatılacağı kaydedildi.

Gözaltına alınan söz konusu kişilerin döviz bürolarında çalışanlar olduğu ifade edildi.

Baskında paraların yanı sıra kasalar, belgeler, kayıt cihazları ve cep telefonlarının müsadere edildiği aktarıldı.

Açıklamada, el koyma işleminin Savunma Bakanlığından alınan talimat doğrultusunda gerçekleştirildiği savunuldu.

Filistin yönetimi ve mallarına el konulan döviz bürolarından henüz açıklama yapılmadı.

Etiketler : israil filistin batı şeria altın
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