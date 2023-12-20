İşgalci İsrail Cibaliya'ya saldırdı

Filistin resmi haber ajansı WAFA, işgalci İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesine düzenlediği saldırılarda çoğunluğu çocuk ve kadın onlarca kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı.