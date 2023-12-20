İşgalci İsrail Cibaliya'ya saldırdı
Kaynak: AA
Filistin resmi haber ajansı WAFA, işgalci İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesine düzenlediği saldırılarda çoğunluğu çocuk ve kadın onlarca kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı.
Filistin resmi haber ajansı WAFA, işgalci İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesine düzenlediği saldırılarda çoğunluğu çocuk ve kadın onlarca kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı.
- Kırgızistan bayrağı değişiyor... Teklif yasalaştı
- Filipinleri fırtına vurdu... Binlerce kişi yerinden oldu
- İşgalci İsrail Cibaliya'ya saldırdı
- Blinken ile Şukri telefonda görüştü
- İşgalci İsrail'in Gazze'de kaybettiği asker sayısı 133 oldu
- NASA, 31 milyon kilometre öteden Dünya'ya kedi videosu gönderdi