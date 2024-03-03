03 Mart 2024 Pazar 19:51:00 - Güncelleme:03 Mart 2024 Pazar 19:51:00
İşgalci İsrail bir kez daha Gazze'de yardım bekleyenlere saldırdı!
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'de yardım bekleyenlere yönelik düzenlediği saldırıda onlarca kişinin öldüğünü ve yaralandığını açıkladı.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'de yardım bekleyenlere yönelik düzenlediği saldırıda onlarca kişinin öldüğünü ve yaralandığını açıkladı.
ABD basını İşgalci İsrail'in katliamını ifşa etti!
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