VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Fidan Kazak mevkidaşı Nurtleu ile görüştü
Antalya, Diplomasi Forumu'na hazır
Çin bu yıl uzay istasyonuna insanlı iki sefer yapacak
İşgalci İsrail'den alçak açıklama!
İşgalci İsrail yardım bekleyen Filistinliler hedef aldı! Şehit sayısı 100'ü aştı
Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği normale döndü
29 Şubat 2024 Perşembe 16:15:00 - Güncelleme:29 Şubat 2024 Perşembe 16:15:00

İşgalci İsrail sınır tanımıyor: insani yardım bekleyen Filistinliler hedef alındı!

Kaynak: AA, TRT HABER

ABONE OL

İşgalci İsrail ordusu, Gazze kentinde insani yardım bekleyenleri hedef aldı. Saldırıda en az 104 kişi öldü, 760 kişi yaralandı.

Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin Gazze kentinin güneyindeki Nablusi Kavşağı yakınında insani yardım almayı bekleyen yüzlerce Filistinliyi hedef aldığını söyledi.

Tanıklar, İsrail ordusunun bombalayarak ve ateş açarak hedef aldığı kalabalıktaki çok sayıda Filistinlinin öldüğü ve yaralandığını aktardı.

Ölen ve yaralananların, sağlık ekipleri ve siviller tarafından Gazze kentindeki hastanelere götürüldüğünü belirten tanıklar, İsrail askerlerinin, yaralıları taşıyan sağlık ekipleri ve sivilleri de hedef aldığını kaydetti.

GAZZE'YE GİREN YARDIM OCAK AYINA ORANLA YARI YARIYA DÜŞTÜ

İsrail ordusunun 146 gündür sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları da hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini engellemesi nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde insani bir felaket yaşanıyor.

Başta BM'ye ait kuruluşlar olmak üzere uluslararası çevreler, çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzeme eksikliğinin yaşandığı, açlık, susuzluk ve hijyen malzemeleri eksikliğinin tetiklediği hastalıklar nedeniyle Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması çağrısında bulunuyor.

Uluslararası Adalet Divanının 26 Ocak'ta İsrail'e karşı hükmettiği ihtiyati tedbir kararları arasında Gazze'de insani yardıma erişimin sağlanması yer almasına rağmen, şubat ayında Gazze'ye giren yardımın ocak ayına oranla yarı yarıya düştüğünü belirtiyor.

İşgalci İsrail'den alçak açıklama!

BM: Gazze halkı kıtlığın eşiğinde
Etiketler : gazze filistin israil
Orhan Baba'ya katılmıyormuş

Orhan Baba'ya katılmıyormuş
Taş Kağıt Makas'ın yayın günü böyle açıklandı!

Taş Kağıt Makas'ın yayın günü böyle açıklandı!
Senfonik hazırlık

Senfonik hazırlık
Güney'e yolculuk şarkısı

Güney'e yolculuk şarkısı
Taş Kağıt Makas'tan iddialı afiş!

Taş Kağıt Makas'tan iddialı afiş!
Betül ‘Demir' gibi

Betül ‘Demir' gibi
Depresyon buluşması

Depresyon buluşması
Salatayla zayıflıyor

Salatayla zayıflıyor
Kayakta ayak kaslarını yırttı

Kayakta ayak kaslarını yırttı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX