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18 Ocak 2024 Perşembe 13:09:00 - Güncelleme:18 Ocak 2024 Perşembe 13:09:00

İşgalci İsrail bir Filistinliyi daha şehit etti

Kaynak: AA

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İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentinde bir Filistinliyi öldürdü.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Tulkerim kentindeki saldırısıyla ilgili bilgi verildi.

İsrail askerlerinin, 27 yaşındaki Muhammed Ebu Avad'ı karnından vurarak öldürdüğü kaydedilen açıklamada, dünden bu yana Tulkerim'de hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 6'ya yükseldiği aktarıldı.

İsrail ordusu, çarşamba günü başlayan Tulkerim Mülteci Kampı'na yönelik baskınını, Nur Şems Mülteci Kampı'nı da kapsayacak şekilde genişletmişti.

İsrail güçlerinin Tulkerim Mülteci Kampı'nda insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 5 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Etiketler : israil filistin batı şeria
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