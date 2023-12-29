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29 Aralık 2023 Cuma 22:44:00 - Güncelleme:29 Aralık 2023 Cuma 22:44:00

İşgalci İsrail ABD'nin talebini reddetti: 'Filistin'e ait vergi' krizi büyüyor

Kaynak: AA

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İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, ABD'nin, İsrail hükümetinin Filistin'e ait vergi gelirlerini Filistin yönetimine devretmesi yönündeki taleplerini reddettiğini açıkladı.

İsrail merkezli "Walla" haber sitesi, "ABD yönetiminin son haftalarda İsrail hükümetine, alıkoyduğu Filistin vergi gelirlerini serbest bırakması için baskı yaptığını" yazdı.

Smotrich, X sosyal medya platformundan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "ABD'ye ve İsrail'in gerçek dostu Başkan Joe Biden'a, büyük saygı duyuyoruz. Dünyadaki en iyi müttefikimiz. Ancak kaderimizi asla yabancıların eline bırakmayacağız." ifadesini kullandı.

Maliye Bakanı olarak kaldığı sürece Gazze'ye tek bir şekelin dahi gitmeyeceğini belirten Smotrich, kararı, "Bu, aşırılıkçı bir tutum değil, daha ziyade gerçekliğe dayalı, hayat kurtarıcı bir tutum." şeklinde savundu.

Smotrich, daha önce de İsrail'in 7 Ekim'de Gazze'ye yönelik başlayan saldırılardan bu yana geçen süredeki vergi gelirlerinin tamamını Filistin yönetimine devretmeyi reddetmişti.

İsrail, Filistin'in ithal ettiği malların gümrük vergilerini "Filistin yönetimi adına" topluyor ve Filistin'e ortalama aylık 190 milyon dolar ödeme yapıyor.

Kasım ayında Filistin yönetimi, İsrail'in Gazze'ye tahsis edilen miktarı keserek yaptığı ödemeyi (yaklaşık 162 milyon dolar) kabul etmeyerek İsrail'e iade etmişti.

Filistin yönetiminin İsrail hapishanelerindeki tutuklulara, ailelerine ve şehit ailelerine maddi yardım yapmasına itiraz eden İsrail yönetimi, 2018'de Filistinlilerin gümrük vergilerinden bir kısmını kesme hakkına ilişkin kanun çıkarmıştı.

İsrail ile Filistin Kurtuluş Örgütü arasında 1994'te imzalanan Paris Ekonomi Protokolü gereğince İsrail yönetiminin, kontrolü altındaki sınır kapılarından Filistinliler adına topladığı yıllık 2 milyar doları, Filistin hazinesine aktarması gerekiyor.

Etiketler : İsrail-Filistin ilişkileri vergi gelirleri ABD
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