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23 Ocak 2024 Salı 13:30:00 - Güncelleme:23 Ocak 2024 Salı 13:30:00

İşgalci İsrail 6 binden fazla Filistinliyi gözaltına aldı

Kaynak: AA

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İşgalci İsrail 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da 6 bin 220 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail güçlerinin 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 6 bin 220'ye yükseldi.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria'da gerçekleştirdiği gözaltılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail'in son 24 saatte Tulkerim, Nablus, Ramallah, Kudüs , El-Halil ve Beytüllahim kentlerinde aralarında eski tutukluların da bulunduğu 25 Filistinliyi gözaltına aldığı aktarılan açıklamada, 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da gözaltına alınanların sayısının 6 bin 220'ye ulaştığı kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

Etiketler : israil batı şeria filistin gözaltı
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