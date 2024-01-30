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30 Ocak 2024 Salı 12:19:00 - Güncelleme:30 Ocak 2024 Salı 12:19:00

İşgalci İsrail 18 Filistinliyi gözaltına aldı

Kaynak: AA

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İsrail güçleri Batı Şeria ve Kudüs'te 18 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te dün akşamdan bu yana 18 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail güçleri Batı Şeria'nın çeşitli kentleri ile Kudüs'te Filistinlilerin evlerine baskınlar düzenledi.

Baskınlar kapsamında Cenin, Ramallah, El Halil, Nablus, Tulkerim ve Kudüs'te 18 Filistinli gözaltına alındı.

Açıklamada, baskın ve gözaltıların yanı sıra darp, kişiye ve ailesine yönelik tehditler, evlerin tahrip edilmesi, öldürme kastıyla doğrudan ateş açılması gibi ihlallerin de yaşandığı vurgulandı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınanların sayısının 6 bin 390'a çıktığı aktarıldı.

İsrail'in Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında da artış yaşanıyor.

Etiketler : israil filistin batı şeria gözaltı
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