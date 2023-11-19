İşgalci İsrail, 100'den fazla Filistinliyi rehin aldı

İsrail güçleri, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde "Hamas mensubu" olduğunu iddia ettiği 100'den fazla Filistinlinin alıkonduğunu bildirdi.

İsrail ordusu ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) tarafından, işgal edilen Gazze Şeridi'nin kuzeyinde alıkonulan Filistinlilere ilişkin ortak açıklama yapıldı.

Açıklamada, 100'den fazla Filistinlinin İsrail'e getirildiği belirtildi. Söz konusu Filistinlilerin "Hamas mensubu" olduğu öne sürülen açıklamada, alıkonulanların sorgulandığı aktarıldı.

Görgü tanıkları, Gazze Şeridi'ni işgal eden İsrail güçlerinin çok sayıda Filistinliyi alıkoyarak bilinmeyen bir yere götürdüğünü aktarmıştı.