İşgalci askerleri teslim olan Filistinliyi katletti

İşgalci askerleri teslim olan Filistinliyi katletti

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir Filistinlinin, ellerini havaya kaldırarak beyaz bayrak sallamasına rağmen İsrail güçleri tarafından öldürüldüğü görüntülendi.

İngiltere merkezli ITV News televizyonunun foto muhabiri, silahsız Filistin vatandaşının öldürüldüğü anı, İsrail ordusunun daha önce "güvenli alan" ilan ettiği Han Yunus kentindeki sivilleri zorla göç etmeye zorladığı sırada iki gün önce kaydetti.

Olay, ITV News muhabirinin İsrail güçlerinin saldırıları altındaki bölgede elleri havada ve beyaz bayrak sallayan bir grup insanla röportaj yaptıktan sonra yaşandı.

Habere göre, büyük beyaz bayrak sallayan sivil grup, çatışma bölgesine yakın bir evde bulunan Remzi Ebu Sahlul'un ailesine ulaşmaya çalıştıklarını anlattı.

Ebu Sahlul da muhabire, "İsrailliler bize geldi ve bölgeyi tahliye etmemizi söylediler fakat kardeşimin dışarı çıkmasına izin vermediler. İnşallah gidip onları almaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Muhabire, "Gazze'de hiçbir yerin güvenli olmadığını" söyleyen Ebu Sahlul, "Evimizde, her binada, sokakta bize ateş ediyorlar." dedi.

Röportaj bittikten sonra gruptan bir Filistinlinin İsrailli keskin nişancılar tarafından kameralar önünde vurulduğu görüldü.

İsrail güçleri tarafından vurularak öldürülen Filistinlinin elinde beyaz bayrakla ailesini bölgeden tahliye etmeye çalışan 51 yaşındaki Remzi Ebu Sahlul olduğu belirtildi.

Haberde, İsrail ordusunun konuya ilişkin sorulara, olayla ilgili bilgi sahibi olmadıklarını iddia ettiği aktarılırken, görüntülerin savaş suçuna ilişkin soruları gündeme getirdiği kaydedildi.