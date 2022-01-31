VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Mütefekkir Cevdet Said, son yolculuğuna uğurlandı
Afrika Birliği, darbe yapılan Burkina Faso'nun üyeliğini askıya aldı
"Bölgemizde Ermeni faşizminin yükselmesine asla izin vermeyeceğiz"
İranlı General Kaani, Barzani'den ''Şiiler arasındaki sorunların çözümünde rol oynamasını'' istedi
Konya'da deprem meydana geldi
Başkan Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması
Doğu Akdeniz'de söz sahibi ülke Türkiye
İşte illere göre haftalık vaka sayısı
Aşı karşıtları kazandı
Kan donduran olay! 3 yaşındaki kızını ayının önüne attı
Tarihi ziyarette BAE'ye balistik füze fırlatıldı
Kuzey Marmara Otoyolu işletmecisine ceza
Evde yapılan kaçak kazıda ortaya çıkmıştı! 1500 yıllık keşif
Dünyayı ayağa kaldıracak görüntüleri yayımladılar
Ülkedeki Türkiye varlığı dengeleri değiştirdi!
Ukrayna-Rusya krizi için çarpıcı yorum!
Ankara'da önemli zirve!
Askeri üniformalı sahte MİT kimlikli kadının 'Atadede çetesi' çökertildi!
Milyonlarca anneye kreş desteği!
Kuvvetli kar ve sağanak geliyor!
Atina'da ‘Made in Turkey' krizi
2 günde 2 ödül
Yerli Marilyn
Ardından helva kuvurdular
31 Ocak 2022 Pazartesi 14:38:00 - Güncelleme:31 Ocak 2022 Pazartesi 14:38:00

İranlı General Kaani, Barzani'den ''Şiiler arasındaki sorunların çözümünde rol oynamasını'' istedi

Kaynak: AA

ABONE OL

İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani'nin, Irak'taki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesut Barzani'den 'Şiiler arasındaki iç sorunların çözümünde rol oynamasını istediği' belirtildi.

KDP Sözcüsü Mahmud Muhammed, Erbil merkezli Rudaw yayın kuruluşuna, Kaani ile Barzani arasında dün gerçekleştirilen görüşmeye dair açıklamalarda bulundu.

Muhammed, Kaani'nin Erbil'de Barzani'yi ziyaret ettiğini belirterek, "Talepleri her zaman Barzani'nin Şiiler arasındaki iç sorunların çözümünde rol oynaması olmuştur." ifadesini kullandı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ve Meclis Başkanı Muhammed Halbusi, bugün hükümet müzakereleri kapsamında Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr ile Necef'te görüşmüştü.

Kürt ve Sünni liderlerin Necef ziyaretinin nedeninin, "hükümet kurma sürecinde Sadr'ı, İran destekli Şii gruplarla yakınlaşmaya ikna etmek" olduğu iddia ediliyor.

Irak merkezli "Ez-Zaman" gazetesinin Kaani-Barzani görüşmesine dair haberinde de "Barzani'nin, İranlı General'e cumhurbaşkanı adayı olarak Hoşyar Zebari isminde ısrarcı olduğunu ilettiği" aktarılmıştı.

Zebari'nin cumhurbaşkanı adaylığına, 2016 yılında Maliye Bakanı iken yolsuzluktan dolayı Meclis tarafından azledildiği gerekçesiyle karşı çıkılıyor. Bu kapsamda dün başkent Bağdat'ta bir grup aktivist Zebari'nin cumhurbaşkanlığı adaylığını protesto etmişti.

Etiketler : Mahmud Muhammed ERBİL IRAK
Jüri hayran kaldı

Jüri hayran kaldı
Köy köy geziyoruz

Köy köy geziyoruz
Önceliği kızı

Önceliği kızı
Hayranının gözünden karakalem Seçil

Hayranının gözünden karakalem Seçil
Harçlığı elinde gezdi

Harçlığı elinde gezdi
Pilotluk sınavı stresi

Pilotluk sınavı stresi
Bornozlu kar pozu

Bornozlu kar pozu
7 eser iade edilecek

7 eser iade edilecek
Sağlığına kavuştu setlere döndü

Sağlığına kavuştu setlere döndü

EN ÇOK OKUNAN HABERLER