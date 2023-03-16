İran'da 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

İran'ın Türkiye sınırı yakınlarındaki Hoy kentinde 5 büyüklüğünde deprem
Kaynak: AA
İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy kentinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İran Ulusal Sismoloji Merkezinin verilerine göre, merkez üssü Türkiye sınırı yakınlarındaki Hoy kenti olan 5 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 15.17'de kaydedildi. Deprem 16 kilometre derinlikte meydana geldi.
İran medyasına yansıyan haberlere göre, sarsıntı Urumiye ve Tebriz kentlerinden de hissedildi.
İran Kızılayının Batı Azerbaycan Genel Müdürü Hamid Mahbubi, depremin ardından ekiplerin Hoy kentine sevk edildiğini ve muhtemel can ya da mal kaybına dair açıklamanın daha sonra yapılacağını belirtti.
Ülkenin kuzeybatısındaki Hoy kentinde 28 Ocak'ta da 5,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremde 3 kişinin öldüğü, 1167 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.
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