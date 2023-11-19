İran'ın Meşhed kentinde hava kirliliği nedeniyle uzaktan eğitim kararı alındı
Kaynak: AA
İran'ın Meşhed kentinde hava kirliliği nedeniyle bugün okulların kapalı tutulması ve çevrim içi eğitim yapılması kararı alındı.
İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Meşhed Hava Kirliliği Acil Durum Çalışma Grubu Başkanı Mehdi Elahepur, konuya ilişkin bilgi verdi.
Elahepur, "Hava kirliliği nedeniyle Meşhed'de (bugün) tüm okullarda uzaktan eğitim kararı alınmıştır." dedi.
Açık ortamlardaki tüm spor faaliyetlerin sonlandırılacağını belirten Elahepur, solunum ve kalp rahatsızlığı olan kişiler ile çocuk, yaşlı ve hamile kadınlara alışveriş ve fiziksel aktivitelerini başka bir güne ertelemelerini tavsiye etti.
Kentte hava kirliliğinin 167 mikrogram/metreküpü geçtiği kaydedildi.
Hava kalitesi endeksinde bir metreküp hava içindeki partikül maddeye (PM10) göre belirlenen değerler, "0-50 arası temiz hava (yeşil), 51-100 orta (sarı), 101-150 hassas (turuncu), 151-200 sağlıksız (kırmızı), 201-300 kötü (mor), 301-500 tehlikeli (kahverengi)." şeklinde sıralanıyor.
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