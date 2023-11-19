VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kocaeli, Bartın, Sakarya ve Düzce'de sağanak ve kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor
İran'ın Meşhed kentinde hava kirliliği nedeniyle uzaktan eğitim kararı alındı
İstanbul'daki tüketici hakem heyetleri 10 ayda 816,7 milyon liralık uyuşmazlığı karara bağladı
Türkiye deplasmanda Almanya'yı 3-2 mağlup etti
MSB: Saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi
Özgür Özel'den HEDEP açılımı!
19 Kasım 2023 Pazar 11:30:00 - Güncelleme:19 Kasım 2023 Pazar 11:30:00

İran'ın Meşhed kentinde hava kirliliği nedeniyle uzaktan eğitim kararı alındı

Kaynak: AA

ABONE OL

İran'ın Meşhed kentinde hava kirliliği nedeniyle bugün okulların kapalı tutulması ve çevrim içi eğitim yapılması kararı alındı.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Meşhed Hava Kirliliği Acil Durum Çalışma Grubu Başkanı Mehdi Elahepur, konuya ilişkin bilgi verdi.

Elahepur, "Hava kirliliği nedeniyle Meşhed'de (bugün) tüm okullarda uzaktan eğitim kararı alınmıştır." dedi.

Açık ortamlardaki tüm spor faaliyetlerin sonlandırılacağını belirten Elahepur, solunum ve kalp rahatsızlığı olan kişiler ile çocuk, yaşlı ve hamile kadınlara alışveriş ve fiziksel aktivitelerini başka bir güne ertelemelerini tavsiye etti.

Kentte hava kirliliğinin 167 mikrogram/metreküpü geçtiği kaydedildi.

Hava kalitesi endeksinde bir metreküp hava içindeki partikül maddeye (PM10) göre belirlenen değerler, "0-50 arası temiz hava (yeşil), 51-100 orta (sarı), 101-150 hassas (turuncu), 151-200 sağlıksız (kırmızı), 201-300 kötü (mor), 301-500 tehlikeli (kahverengi)." şeklinde sıralanıyor.

Etiketler : iran hava kirliliği uzaktan eğitim
Platformlarda ‘Enerci' yasağı

Platformlarda ‘Enerci' yasağı
Aşk dolu paylaşım

Aşk dolu paylaşım
"Manevi yük annede maddiyat bende"

"Manevi yük annede maddiyat bende"
Filmde anneliğin tadını çıkardı

Filmde anneliğin tadını çıkardı
Rolü için 16 kilo verdi

Rolü için 16 kilo verdi
‘Aybüke Öğretmen hepimizin kahramanı'

‘Aybüke Öğretmen hepimizin kahramanı'
Alina'dan Serenay'a veto

Alina'dan Serenay'a veto
‘Ölüler Günü' festivalinde yeni yaşa merhaba

‘Ölüler Günü' festivalinde yeni yaşa merhaba
Düğün hazırlıkları başladı

Düğün hazırlıkları başladı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX