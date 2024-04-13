İran'dan 'saldırılar sonuçlandı' açıklaması: İsrail yeniden saldırırsa müdahale daha şiddetli olur

İran'dan 'saldırılar sonuçlandı' açıklaması: İsrail yeniden saldırırsa müdahale daha şiddetli olur

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, yaptığı basın açıklamasında, İran'dan havalanan onlarca İHA'nın İsrail'e doğru ilerlediğini duyurdu.

İsrail hava ve deniz kuvvetlerinin İsrail'e ulaşması saatler sürebilecek İHA'ları takip ettiğini belirten Hagari, ülke genelinde GPS sisteminde bozulmalar yaşanabileceğini aktardı.

Hagari, İsrail'deki saldırı alarmlarının İHA'ların ancak hedeflere yöneldiğinde çalacağını belirterek, İHA'ları bir an önce önlemeye çalışacaklarını belirtti.

İsrail devlet televizyonu KANN, Hagari'nin açıklamasından önce, İran'ın onlarca İHA ile İsrail'e saldırı başlattığını duyurmuştu.

İran'ın Birleşmiş Milletler Diplomatik Misyonu'ndan yapılan açıklamada, İsrail'e yönelik saldırının BM Anlaşması'nın 51. maddesindeki meşru müdafaa hakkına dayandığı vurgulandı. "Mesele sonuçlanmıştır diyebiliriz." vurgusu yapılan açıklamada, "İsrail rejimi bir hata daha yapacak olursa, İran'ın cevabı daha şiddetli olacak." denildi. Öte yandan açıklamada ABD'ye iki ülke arasındaki gerilimden uzak durması gerektiği mesajı verildi.

İşte dakika dakika İran-İsrail arasında yaşanan gerilimden önemli başlıkları:

İran'ın İsrail'e saldırısının ardından Kudüs, Tel Aviv ve bazı kentlerde sirenler çalarken gökyüzünde yer yer patlama sesleri duyuldu

01:40 İran: Saldırının sonuçlandığı varsayılabilir. İsrail bir hata daha yaparsa tepki sert olacak

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, İran'ın İsrail'e yönelik saldırısını şiddetle kınadıklarını belirtti.

01:14 AB Yüksek Temsilcisi Borrell: "AB, İran'ın İsrail'e kabul edilemez saldırısını şiddetle kınıyor. Bu benzeri görülmemiş bir gerilim, bölgesel güvenliğe yönelik ciddi bir tehdittir"

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, Orta Doğu'da gerginliğin daha da tırmanmasının son derece tehlikeli olduğunu belirtti.

İran devlet haber ajansı İRNA, isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberinde İran'ın İsrail'e balistik füze saldırısı başlattığını öne sürdü

00:57 Hollanda hükümeti, İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırılarını şiddetle kınadıklarını bildirdi.

Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne, İran'ın İsrail'e hava saldırısını sert şekilde kınadıklarını bildirerek "Fransa, İran'ın İsrail'e karşı başlattığı saldırıyı en sert şekilde kınıyor." ifadesini kullandı.

İsrail'in birkaç gün sürecek çatışmalara ve İran'a karşılık vermeye hazırlandığı bildirildi

00:41 İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İran'ın İsrail'e hava saldırısını şiddetle kınadıklarını belirterek, "Müttefiklerimizle durumu istikrara kavuşturmak ve gerilimin daha da tırmanmasını önlemek için acilen çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

00:38 İran Savunma Bakanı Muhammed Rıza Aştiyani, İsrail'in İran'a saldırması için hava ve kara sahasını açan ülkelere kararlılıkla cevap verileceğini belirtti.

İsrail'de savaş kabinesi, İran'ın insansız hava aracı (İHA) saldırısı başlatmasının ardından bir araya geldi

İran'ın İsrail'e dron saldırıların ardından yaşanan gerilim nedeniyle Türk Hava Yolları'nın (THY), İran'ın başkenti Tahran'a sefer yapan uçağı İstanbul Havalimanı'na geri döndü

İsrail devlet televizyonu, İsrailli yetkililerin bir kaç gün sürecek çatışmalara ve karşılık vermeye hazırlandığını bildirirken, ordu İran'ın yüzden fazla İHA gönderdiğini duyurdu

Lübnan, İran'dan İsrail'e yönelik başlatılan İHA saldırılarının ardından hava sahasını kapattığını duyurdu

00:17 Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, "Başkan Biden ulusal güvenlik ekibi tarafından durum hakkında düzenli olarak bilgilendiriliyor. İsrailli yetkililerin yanı sıra diğer ortak ve müttefiklerle de sürekli iletişim halinde" dedi.

00:00 Ürdün kamu yayın kuruluşu, İran'ın İsrail'e yönelik başlattığı saldırının ardından Ürdün genelinde olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu

23:59 İsrail hava sahasının, İran'dan başlatılan insansız hava araçları (İHA) saldırısı nedeniyle geçici olarak kapatılacağı bildirildi.

23:50 İran Devrim Muhafızları Ordusu: İsrail'e onlarca füze ve insansız hava aracıyla operasyon başlattık

23:41 Beyaz Saray: İran, İsrail'e hava saldırısı başlattı. İsrail'in güvenliğine desteğimiz tam. ABD, İran'dan gelen tehditlere karşı (İsrail'in) savunmasını destekleyecek

İran Dışişleri Bakanı: ABD'yi İsrail'e saldırıyla ilgili uyardık

23:36 Irak, İran'dan İsrail'e yönelik başlatılan İHA saldırılarının ardından hava sahasını kapattığını duyurdu

23:30 İran devlet televizyonu: İsrail'e insansız hava araçlarıyla kapsamlı saldırı başlatıldı

23:17 İsrail Ordusu: İran'dan İsrail'e doğru saldırı için çok sayıda İHA gönderildi ancak henüz ulaşmadı; savunmamız hazır

22:56 İsrail devlet televizyonu KANN: İran, İsrail'e İHA saldırısı başlattı