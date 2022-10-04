İran'dan Biden'a çok sert tepki "Ülkesinin karnesine kafa yorsun"

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04 Ekim 2022 Salı 12:30:00 - Güncelleme:04 Ekim 2022 Salı 15:01:00

İran'dan ABD'nin kınamasına tepki: "Biden, ülkesinin insan hakları karnesine kafa yorsaydı"

Kaynak: Ensonhaber

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İran'daki gösterilerde emniyet güçlerinin müdahalesini kınayan ABD'ye İran'dan yanıt geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, "Sayın Joe Biden, insan hakları savunuculuğuna soyunmadan önce kendi ülkesinin bu konudaki karnesinin nasıl olduğuna kafa yorsaydı daha iyiydi. Gerçi riyakarların düşünmeye ihtiyaçları yoktur" ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, ülkesindeki gösterilerde emniyet güçlerinin müdahalesini kınayan ABD'yi riyakarlıkla suçladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İnstagram hesabından yaptığı paylaşımda, Mahsa Emini'nin ölümünün ardından ülke geneline yayılan protesto gösterilerinde, İran polisinin eylemcilere uygulamaları nedeniyle kınayan Washington yönetimine tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, şu ifadeleri kullandı:

"Dünyada herkes yıllardır, ABD'nin insan hakları alanındaki gerçek ve maskesiz yüzünü Filistin, Afganistan, Irak, Yemen, Libya, Suriye... hatta Amerika'nın kendi topraklarında dahi görmüştür.

"Biden kendi ülkesine baksın"

Sayın Joe Biden, insan hakları savunuculuğuna soyunmadan önce kendi ülkesinin bu konudaki karnesinin nasıl olduğuna kafa yorsaydı daha iyiydi. Gerçi riyakarların düşünmeye ihtiyaçları yoktur."

"Dehşete düştük"

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, dün, ABD Başkanı Joe Biden ile Porto Riko'ya giderken uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, İran güvenlik güçlerinin hafta sonu barışçıl göstericilere yönelik müdahalesini kınadıklarını belirterek, "Güvenlik güçlerinin üniversite öğrencilerinin barışçıl protestolarına şiddet ve kitlesel tutuklamalarla yanıt verdiğine dair raporlar karşısında alarma geçtik ve dehşete düştük." demişti.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

Tahran'da 13 Eylül'de 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra ölümü üzerine 17 Eylül'de başlayan gösteriler, görece sakin geçen iki günün ardından 1 Ekim Cumartesi günü üniversitelerin açılmasıyla yeniden alevlenmişti.

Bu kapsamda başkent Tahran başta olmak üzere ülkenin birçok kentinde üniversitelerde gösteriler düzenlenmiş, Tebriz Üniversitesi ve Tahran'daki San'at-ı Şerif üniversiteleri başta olmak üzere bazı üniversitelerde güvenlik güçleri göstericilere sert müdahalede bulunmuştu. Söz konusu gösterilerde bazı öğrencilerin yaralandığı ve yüzlerce kişinin gözaltına alındığı belirtilmişti.

Etiketler : ABD GÖSTERİ İRAN Tahran
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