İran'da saldırganlar camiye ateş açtı
İran'ın Şiraz kentinde bulunan Şah Çerağ camisine silahlı saldırı düzenlendi. Üç saldırganın ateş açması sonucu, ilk belirlemelere göre 15 kişi hayatını kaybetti, 40 kişinin de yaralandı.
İran devlet haber ajansı IRNA, saldırıda 40 kişinin de yaralandığını duyurdu.
Üç silahlı saldırganın akşam saatlerinde İran'ın güneyindeki Şiraz kentinde bulunan camiye girdiği, caminin girişinde bulunan görevlilere ve içeride ibadet edenlere ateş açtığı belirtildi.
Polis, saldırganlardan ikisini gözaltına alırken, bir saldırganın da kaçtığı ifade edildi.
Yarı resmi Tasnim Haber Ajansı'nın aktardığına göre, hayatını kaybedenler arasında kadın ve çocuklar da bulunuyor.
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