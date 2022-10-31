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31 Ekim 2022 Pazartesi 17:12:00 - Güncelleme:31 Ekim 2022 Pazartesi 17:12:00

İran'da Mahsa Emini gösterileriyle ilgili başkentte bine yakın iddianame hazırlandı

Kaynak: AA

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İran'da Mahsa Emini'nin ölümünün ardından başlayan gösterilere ilişkin başkent Tahran'da bine yakın iddianame hazırlandığı bildirildi.

İran'da Mahsa Emini'nin ölümünün ardından başlayan gösterilere ilişkin başkent Tahran'da bine yakın iddianame hazırlandığı bildirildi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Tahran Başyargıcı Ali El-Kasi Mihr, Yüksek Yargı Erki Şurası toplantısında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

El-Kasi Mihr, "Son olaylarda yıkıcı eylemlerde bulunan, güvenlik güçlerine saldırma yoluyla yaralanmalarına veya ölmelerine neden olan, kamu malını ateşe verme gibi ağır suçlarla ilgili bin civarında iddianame hazırlandı." dedi.

İranlı yetkili, duruşmaların aleni olacağını da söyledi.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi İran'da ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.

Olaylarda resmi kaynaklardan sivillerin ve güvenlik güçlerinin öldüğüne dair açıklamalar yapılsa da ölü sayısı hakkında net bilgi verilmedi.

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü ise gösterilerde 200'den fazla kişinin öldüğünü duyurmuştu. Gösteriler, ülkenin bazı noktalarında devam ediyor.

Etiketler : iran mahsa emini gösteri iddianame
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