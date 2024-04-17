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17 Nisan 2024 Çarşamba 10:52:00 - Güncelleme:17 Nisan 2024 Çarşamba 10:52:00

İran'a yeni yaptırımlar yolda!

Kaynak: AA

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ABD, İsrail'e saldırıları nedeniyle İran'a yeni yaptırımlar uygulanacağını belirtti.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İsrail'e saldırıları nedeniyle İran'a yeni yaptırım uygulanacağını bildirdi.

Sullivan, yaptığı yazılı açıklamada, Başkan Joe Biden'ın Kongre üyeleri, ABD müttefikleri ve partnerleriyle İran'a kapsamlı bir cevap verilmesini koordine ettiğini belirtti.

Bu kapsamda İran'a yeni yaptırımların uygulanacağına işaret eden Sullivan, "ABD, gelecek günlerde İran'ın füze ve insansız hava aracı programlarıyla, İran Savunma Bakanlığı ve Devrim Muhafızlarını destekleyen kuruluşlar dahil İran'ı hedef alan yeni yaptırımlar uygulayacak." ifadelerini kullandı.

Diğer müttefik ülkeler ve partnerlerin de ABD'nin ardından yaptırımlar getireceğini tahmin ettiğini kaydeden Sullivan, Washington'ın İran'ın füze ve insansız hava aracı yeteneklerine karşı Orta Doğu'da hava ve füze savunması ile erken uyarı sistemlerinin entegrasyonunu güçlendirmeye devam ettiğini belirtti.

Sullivan, söz konusu yeni yaptırımların ve diğer tedbirlerin, İran'ın askeri kapasitesini ve etkinliğini kontrol altına almak, zayıflatmak ve onun tüm sorunlu davranışlarıyla yüzleşmesi için yapılan baskıyı sürdüreceğini ifade etti.

İRAN-İSRAİL GERİLİMİ

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general 7 İranlı yetkili ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.

İran bazı hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.

İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin İran'ın hava saldırısına karşı "açık ve etkili" şekilde karşılık verme kararı aldığını iddia etmişti.

Etiketler : iran israil abd yaptırım
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