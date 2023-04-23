İran ve Irak Dışişleri Bakanları "ikili ilişkiler ile bölgesel meseleleri" görüştü
Kaynak: AA
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin "ikili ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası meseleleri" ele aldı.
İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Abdullahiyan ile Iraklı mevkidaşı Hüseyin telefonda görüştü.
Bakanlar ikili ilişkiler, bölgedeki gelişmeler, bölgenin güvenlik ve istikrarının önemi ile terörle mücadele başta olmak üzere birçok konuyu ele alarak görüş alışverişinde bulundu.
Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin, Tahran ile Riyad arasındaki ilişkilerin yeniden başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Hüseyin ayrıca, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid'in yakında İran'a ziyarette bulunacağını duyurdu.
Açıklamada ziyaretin tam olarak ne zaman yapılacağına ilişkin bilgi paylaşılmadı.
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