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09 Şubat 2024 Cuma 00:37:00 - Güncelleme:09 Şubat 2024 Cuma 00:37:00

İran destekli gruplardan ABD üssüne roketli saldırı

Kaynak: AA

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Suriye'de Fırat Nehri'nin batı yakasındaki İran destekli gruplar, Deyrizor ilinde ABD askerlerinin konuşlandığı Ömer Petrol Sahası Üssü'ne roketlerle saldırı düzenledi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fırat Nehri'nin batı yakasında konuşlanan İran destekli terörist gruplar, gece saatlerinde ABD güçlerinin konuşlu olduğu Ömer Petrol Sahası Üssü'ne roketlerle saldırı gerçekleştirdi.

Saldırıda can kaybına ilişkin bilgi verilmedi.

ABD tarafından henüz saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

Fırat Nehri'nin batı yakasındaki İran destekli gruplar, 7 Şubat'ı 8 Şubat'a bağlayan gece de ABD güçlerinin konuşlandığı Ömer Petrol Sahası Üssü'ne kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırısı düzenlemişti.

Terör örgütü PKK/YPG, 4 Şubat'ta, Ömer Petrol Sahası'nın yakınındaki karargaha düzenlenen kamikaze İHA saldırılarıyla 6 teröristin öldüğünü iddia etmişti.

ABD, 28 Ocak'ta Suriye-Ürdün sınırındaki Amerikan üssüne yönelik saldırıya karşılık olarak 3 Şubat'ta Suriye ve Irak'ta İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü ile bağlı milis gruplara ait en az 85 hedefin hava saldırısıyla vurulduğu duyurmuştu.

DEYRİZOR ÇEVRESİNDEKİ GERİLİM

Suriye'de ABD güçlerinin konuşlandığı üslere Ekim 2023'ten bu yana roket ve aidiyeti bilinmeyen kamikaze insansız hava araçlarıyla çok sayıda saldırı gerçekleştirilmişti.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları, ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Beşşar Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor.

Etiketler : Deyrizor saldırı İran destekli gruplar Ömer Petrol Sahası
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