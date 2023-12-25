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Irak'ta ölen dilencinin evinden yaklaşık 400 bin dolar çıktı
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25 Aralık 2023 Pazartesi 08:15:00 - Güncelleme:25 Aralık 2023 Pazartesi 08:15:00

Irak'ta ölen dilencinin evinden yaklaşık 400 bin dolar çıktı

Kaynak: İHA

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Irak'ta kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden dilencinin evinde yapılan aramada, 380 bin dolardan fazla para bulundu.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastane kaldırılan yaşlı dilencinin hayatını kaybetmesinin ardından milyoner olduğu ortaya çıktı.

Dilencinin hayatını kaybetmesinin ardından iki kardeşi, ablalarının kimliğini almak için gittikleri evde poşetlere konulmuş halde milyonlarca Irak dinarı ve altın buldu.

Kardeşler ablalarına ait paraları ve altınları arabaya yüklerken mahallenin muhtarı tarafından yakalanınca olay yerine polis çağrıldı.

Polis tarafından evde yapılan aramada, altınlarla birlikte 380 bin dolardan fazla para bulundu. Polis, ölen kadının kardeşlerini gözaltına aldı.

"ÇUVALLAR İÇİNDE SAKLADIĞI PARALARI ARABAYA TAŞIDIKLARINI GÖRDÜ"

Dilencinin evindeki aramaya katılan polislerden Muhammed Salih Mehdi yaptığı açıklamada, "Müfreze subayı beni arayarak el-Kazımiye bölgesinde bir ölüm durumu ihbarında bulundu. Olay yerine intikal ettiğimizde ölen dilencinin kimliğini aramak için gelen bir kadın ile bir erkek bir evden para çıkarıyorlar. Olay yerine anında giden polis ekipleri, dilencinin çuvallar içinde sakladığı paraları arabaya taşıdıklarını gördü" dedi.

"BİR EVDEN ÇUVALLAR DOLUSU PARAYI ARABALARINA TAŞIYAN İKİ KİŞİ GÖRDÜK"

Polis Abdulcebbar Salih ise, "Bize kavga çıktığına dair bir ihbar geldi. Olay yerine intikal ettiğimizde kavga yoktu ama bir evden çuvallar dolusu parayı arabalarına taşıyan iki kişi gördük. Hemen bu iki kişiyi gözaltına aldık. Hemen merkezi aradık ve orada kavga olmadığını ancak çuvallar dolusu büyük miktarda paranın iki kişi tarafından bir evden çıkarıldığını söyledik. Merkez bizden olay yerinde kalmamızı istedi ve orada bulunan bütün paraları teslim ettik" dedi.

Kadının komşuları, dilenerek geçinen kadına çok yardım ettiklerini, kimsesiz olan kadına sürekli yemek verdiklerini belirtti. Ölen kadının oğlunun polis olduğu iddia edildi.

Etiketler : ırak dilenci para
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