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28 Ekim 2022 Cuma 18:17:00 - Güncelleme:28 Ekim 2022 Cuma 18:17:00

Irak'ta Başbakan Sudani, resmen görevine başladı

Kaynak: AA

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Irak Meclisinden güvenoyu alan Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani, yeni görevine resmen başladı.

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Sudani, selefi Mustafa el-Kazımi'den başkent Bağdat'taki Hükümet Sarayı'nda düzenlenen resmi törenle görevi devraldı.

Irak Meclisinde dün düzenlenen oturumda yeni hükümet için güven oylaması yapılmıştı. Ülkedeki seçimlerden bir yıl sonra kurulan yeni hükümet Meclisten güvenoyu almıştı.

Etiketler : Irak Başbakanlık Basın Ofisi Meclis
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