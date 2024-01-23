VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kassam Tugayları, 21 İsrailli askerin öldürüldüğü saldırının ayrıntılarını açıkladı
Antalya 4.1 ile sallandı
THY'nin yurt içi uçuşlarında ücretli internet hizmeti başladı
Irak'ta ABD üssüne SİHA'lı saldırı
İstanbul'da ''huzur uygulaması'' yapıldı
Guterres'ten Gazze'ye engelsiz insani erişim talebi: "Tarihte benzeri görüşmemiş yıkım"
23 Ocak 2024 Salı 22:58:00 - Güncelleme:23 Ocak 2024 Salı 22:58:00

Irak'ta ABD üssüne SİHA'lı saldırı

Kaynak: AA

ABONE OL

Irak'taki ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Askeri Hava Üssü'ne SİHA saldırısı düzenlendi.

Irak'ta ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Askeri Hava Üssü'ne, silahlı insanız hava aracı (SİHA) ile saldırı düzenlendi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'de başlattığı saldırıların ardından Irak ve Suriye'de ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bulunduğu üslere saldırılar devam ediyor. Irak'ın batısında yer alan Anbar ilindeki Ayn el-Esed Askeri Hava Üssü'ne silahlı insanız hava aracı (SİHA) ile saldırı düzenlendi.

Iraklı güvenlik kaynakları, üssün 2 SİHA ile hedef alındığını belirterek, SİHA'ların hedefine ulaşamadan hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü belirtildi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

ABD Savunma Bakanlığı, İsrail-Filistin çatışmalarının başladığı geçtiğimiz sene ekim ayından bu yana Irak ve Suriye'de ABD askerlerinin bulunduğu üslere 140'dan fazla saldırı düzenlendiğini açıkladı. Söz konusu saldırıların çoğu İran yanlısı silahlı gruplarının çatısı altında toplandığı Irak İslami Direnişi tarafından düzenlendi.

Etiketler : IrakABD SİHA saldırısı Ayn el-Esed
Aşk mı, kariyer mi? Bakın hangisini tercih etti!

Aşk mı, kariyer mi? Bakın hangisini tercih etti!
38 yıl sonra ‘Seni Sevmeyen Ölsün'

38 yıl sonra ‘Seni Sevmeyen Ölsün'
Doğal güzeller

Doğal güzeller
"Ödüller hep kafa isimlere gidiyor"

"Ödüller hep kafa isimlere gidiyor"
Sakiler'den ‘Saygı Duruşu!'

Sakiler'den ‘Saygı Duruşu!'
‘Çift Terapisi' turneye çıkıyor

‘Çift Terapisi' turneye çıkıyor
Zamanın En İyileri!

Zamanın En İyileri!
"Postmodern bir Yeşilçam filmi"

"Postmodern bir Yeşilçam filmi"
Tanyeli: Can pazarındayım

Tanyeli: Can pazarındayım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX