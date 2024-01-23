Irak'ta ABD üssüne SİHA'lı saldırı

Irak'ta ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Askeri Hava Üssü'ne, silahlı insanız hava aracı (SİHA) ile saldırı düzenlendi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'de başlattığı saldırıların ardından Irak ve Suriye'de ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bulunduğu üslere saldırılar devam ediyor. Irak'ın batısında yer alan Anbar ilindeki Ayn el-Esed Askeri Hava Üssü'ne silahlı insanız hava aracı (SİHA) ile saldırı düzenlendi.

Iraklı güvenlik kaynakları, üssün 2 SİHA ile hedef alındığını belirterek, SİHA'ların hedefine ulaşamadan hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü belirtildi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.