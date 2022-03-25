Johnson'dan Türkiye'ye övgü dolu sözler

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Başkan Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü
25 Mart 2022 Cuma 07:55:00 - Güncelleme:25 Mart 2022 Cuma 07:55:00

İngiltere'den Türkiye açıklaması: Dört gözle bekliyoruz

Kaynak: AA

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İngiltere'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Johnson'ın NATO Zirvesi'ndeki görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, Johnson'ın iki ülke arasındaki iş birliğini artırmayı dört gözle beklediği ifade edildi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin "Türkiye'nin güçlü diplomatik liderliğini ve insani müdahalesini" memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi kapsamında Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya gelen Johnson ve Erdoğan'ın, Ukrayna'da giderek artan acımasız çatışmayla ilgili derin endişelerini paylaştığı belirtildi.

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Açıklamada "Başbakan Johnson, Türkiye'nin güçlü diplomatik liderliğini ve insani müdahalesini memnuniyetle karşıladı." ifadesine yer verildi.

Görüşmede, liderlerin, kendisini savunmaya çalışan Ukrayna hükümetine desteği artırmanın yollarını ele aldığı belirtilen açıklamada, Karadeniz de dahil yeni tehditler karşısında bölgesel güvenliğin güçlendirilmesini de görüştükleri bildirildi.

'İŞ BİRLİĞİNİ ARTIRMAYI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM'

Açıklamada, Johnson'ın, yenilenebilir ve nükleer enerji dahil İngiltere ve Türkiye arasında daha fazla ticaret ve yatırım fırsatlarına dikkat çektiği belirtilerek, iki ülke arasındaki iş birliğini artırmayı dört gözle beklediğini dile getirdiği kaydedildi.

Etiketler : Boris Johnson ingiltere İngiltere ve Türkiye
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